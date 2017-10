Laptele, aliment ideal pentru întreaga familie

„Micul dejun ne asigură aproximativ 30% din aportul energetic zilnic. Dacă sărim peste micul dejun atunci, în prima parte a zilei, neavând această energie necesară nici randamentul nostru, nici intelectual, nici fizic, nu va fi corespunzător. Micul dejun trebuie să ne furnizeze și proteine de calitate superioară, care sunt prezente în lapte. Totodată, laptele asigură și necesarul de calciu, fosfor dar și de alte minerale și vitamine. În plus, contribuie și la hidratarea organismului, cu un aport caloric scăzut, adică circa 60 de calorii pentru 100 de ml de lapte semidegresat”, spune dr. Gabriela Radulian, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice. De altfel, laptele, alături de legume, fructe, cereale, carne și ouă este un element de bază în cadrul unei alimentații sănătoase deoarece, datorită nutrienților săi, lap-tele contribuie la menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate dacă este consumat în fiecare zi. „Laptele reprezintă și o modali-tate de hidratare a organismului, datorită conținutului important în apă. Alături de alte lichide, poate acoperi necesarul zilnic, atât la copii, cât și la adulți. Pentru per-soanele active, la care necesarul de apă, proteine și minerale este mai mare decât la cei sedentari, laptele este o cale de a susține efortul fizic și refacerea organismului după efort. Chiar dacă putem obține pro-teine, calciu și vitamina D și din alte surse alimentare sau din suplimente nutritive, laptele are avan-tajul că ne oferă acești nutrienți în doze suficiente pentru a menține o stare bună de sănătate, a ne întări sistemul imunitar, iar pentru copii reprezintă un aliment esențial pentru buna lor dezvoltare. Dintre toate mineralele conținute în organismul nostru, calciul este cel mai bine reprezentat din punct de vedere cantitativ și este nevoie să existe în mod curent în alimentația noastră. El are roluri fiziologice multiple, iar carența de calciu pune probleme serioase pentru sănă-tate”, completează medicul.