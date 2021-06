Lămâile congelate au proprietăţi benefice asupra organismului

Aşadar, cumpăraţi lămâi bio, spălaţi-le şi păstraţi-le la congelator întregi sau tăiate în sferturi. Odată îngheţată, luaţi o răzătoare şi radeţi din ea peste preparatele alimentare: salate, ciorbe, supe, cereale, sosuri pentru paste, orez, prăjituri şi peste orice preparat vreţi. Desigur, lămâia îngheţată are şi alte avantaje. Cel mai probabil, asociaţi lămâia cu vitamina C din suc, însă trebuie să ştiţi că în coajă sunt de 5-10 ori mai multe vitamine. Cu metoda congelării, puteţi beneficia de toţi nutrienţii conţinuţi în acest fruct. În acelaşi timp, lămâia scade tensiunea arterială, este antidepresivă, combate stresul şi tulburările nervoase. În plus, sâmburii din lămâie acţionează asupra unui larg spectru de infecţii: fungi, microbi şi tot felul de paraziţi.





Un nou studiu a arătat, pentru prima dată, cum limonoizii, compuşi naturali prezenţi în lămâi şi în alte citrice, suprimă dezvoltarea celulelor canceroase.