Lactatele, sursă de sănătate pentru copii

Adolescenții consumă doar un sfert din cantitatea recomandată de fructe și legume și mai puțin de două treimi din cea de lactate, dar depășesc recomandarea de aport la carne, grăsimi și dulciuri și au carențe de vitamina D și vitamina E. Nutriționiștii recomandă introducerea lactatelor în dieta tuturor persoanelor care doresc să își țină sub control greutatea corporală și să aibă un stil de viață sănătos și echilibrat, potrivit „Abecedarului de Nutriție” al Academiei Române, semnat de dr. Nicolae Hâncu.„Iaurtul este un aliment foarte bogat în nutrienți, inclusiv în proteine, vitamine ca B2, B6, B12, calciu, potasiu, zinc și magneziu, având o aciditate care crește bio-disponibilitatea anumitor nutrienți, precum calciul. Există studii potrivit cărora calciul și alți nutrienți care se găsesc din abundență în iaurt - proteinele și acizii grași cu lanț scurt - facilitează pierderea în greutate și topirea depozitelor adipoase. Iaurtul este un aliment sățios care, ca parte a unei diete sănătoase, poate să îi ajute pe toți cei care vor să aibă o greutate optimă să își atingă obiectivul. Este important să mai remarcăm și că, în ultimii ani, cercetările din domeniul nutriției sănătoase au semnalat rolul pe care alterarea florei microbiene din colon îl are în producerea obezității. Iaurtul, chiar și cel care nu este hipocaloric, este considerat un aliment funcțional ce conține probiotice și care, prin capacitatea sa de a echilibra flora microbiană din colon, are și o acțiune anti-obezitate”, a precizat medicul.