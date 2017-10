Lacăt pe Spitalul Judeţean Constanţa. Doar cazurile grave vor fi internate

Lacăt pe Spitalul Județean Constanța. Doar cazurile grave vor fi internate

În ultimele două luni, Spitalul Județean Constanța s-a transformat într-un adevărat „furnicar“ de constănțeni și turiști, ajunși la spital cu diferite probleme de sănătate. Conducerea susține că, din cauza faptului că resursele au fost epuizate, paciențiivor fi puși pe liste de așteptare la internare. Măsura va fi pusă în aplicare de la 1 septembrie.După lunile iunie și iulie, perioadă în care au fost internați aproximativ 5.000 de pacienți, turiști și constănțeni, resursele Spitalului Județean Constanța s-au epuizat, susține conducerea instituției. În acest context, de la 1 septembrie, constănțenii vor fi internați pe „criterii de gravitate”.Concret, soarta bolnavilor ajunși la spital va fi decisă de șefii de secție, medici care vor decide cine va rămâne internat și cine va fi trimis acasă.„Internările pe iunie și iulie au depășit valoarea de contract încheiată cu CJAS cu 20%, iar această situație ne impune să creăm liste de așteptare pentru pacienții care vor avea nevoie de internare. Această măsură va fi aplicată de la 1 septembrie și singurii care vor decide cine trebuie internat și cine poate fi tratat acasă sau în ambulatoriu vor fi șefii de secție.Din păcate, s-a ajuns în această situația și din cauza faptului că mulți dintre medicii de familie sunt în concediu și probabil că nu și-au lăsat înlocuitori, dar și a faptului că suntem în plin sezon estival și că sunt foarte mulți turiști veniți pe litoral”, a declarat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.Medicul susține că, numai în decursul lunii iulie, la secția de primiri urgențe a unității sanitare s-au prezentat peste 9.000 de pacienți, dintre care 3.044 au fost internați. Majoritatea bolnavilor care au avut nevoie de internare au fost copii.Peste 1.000 de internări în primele zile din augustPe lângă pacienții care au fost internați prin serviciul de urgență al spitalului, medicii au preluat și bolnavi transferați din alte spitale din județ sau cei care au avut trimitere medicală.„Numai în primele zece zile ale lunii august, au fost înregistrate 3.800 de prezentări și 1.001 internări. Week-end-ul care a trecut am avut 500 de persoane în 24 de ore, deci fluxul bolnavilor este continuu.Acesta este și motivul pentru care și timpii de așteptare la UPU au crescut simțitor. Pe de altă parte, o proteză de șold, spre exemplu, poate aștepta chiar și două săptămâni, deci nu reprezintă o urgență medicală”, a precizat managerul spitalului.CJAS, cu plățile la ziÎn acest context, managerul Spitalului Județean Constanța susține că alta ar fi fost situația dacă unitatea sanitară și-ar fi primit toți banii odată, adică pentru serviciile prestate, care depășesc valoarea contractuală cu CJAS Constanța.„Dacă am primi toți bani de la CJAS și ne-ar da bani pe serviciile pe care le facem nu ar fi probleme. În acest moment, un sfert din internări nu sunt acoperite”, mai spune managerul Dănuț Căpățână.De cealaltă parte, președintele CJAS Constanța, Dragoș Poteleanu, susține că, potrivit contractului semnat și asumat între cele două instituții, lucrurile sunt foarte clare.„Conform contractului semnat și asumat de ambele instituții, contract semnat în urma negocierilor, deci neimpus, s-a stabilit ca spitalul să primească lunar peste zece milioane de lei. Precizez și faptul că, în luna iunie valoarea a fost mai mare, iar în iulie spitalul a primit, pe lângă acești bani și un sold rămas din luna aprilie, în valoare 400.000 lei.Urmează ca pe lunile următoare, valoare să fie aceeași, plus rata lunară de 829.000 de lei, câștigată într-un proces mai vechi”, a decla-rat, pentru „Cuget Liber”, Dragoș Poteleanu, președintele CJAS Constanța.