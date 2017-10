La Urgenţă nu e ca la piaţă! "Dacă va muri cineva în triaj, atunci înseamnă că am greşit"

4

Camere de luat vederi cu sonor la UPU

Puse camere de luat vederi si control la intrarea in tura si la iesirea din tura, numarati banii din buzunarele medicilor,asistentelor si infirmierelor. Daca se vrea se poate face curatenie in UPU in tot spitalul. Intr-o zi tot o sa vina DNA peste toti. Ne-au terminat.Ne trateaza mai rau ca pe animale. Pe tv ntional geografic animalele au spitale si sunt ingrijite in conditii de lux. Nu stiu cum sa se mai vaite ca nu au salarii,vor sa desfiinteze spitalul de stat sa mergem toti numai la cabinetele lor particulare si la spitalele lor private.De unde au bani de cabinete private si spitale? Vor numai taxe pe servicii.Pe care servicii? Ajungi la spital te doare jos,si d-na medic cu nume de turc-tatar,m-a trimis la consultatie la neurologie,cand eu aveam dureri pelvine,daca i-am spus ce treaba are capul cu ce am jos,a inceput sa tipe le mine si drept razbunare m-a trimis la neurologie.Astea sunt serviciile! Vor plata pentru aceste nenorociri,numite servicii.Daca am intrebat de ce neurologie...asta mi-a fost serviciul oferit de upu Apoi au sarit si alte asistente , medic cu gura si mi-a spus ca aici nu merge la consultatie unde vrea fiecare, ci unde te trimite medicul Au sarit ca niste ulii.Apoi au chemat paza.,asa fac de fiecare data am citit alte articole.La ei a devenit o obisnuinta de a face abuz si de a ne intimida cu paza de asta am spus camere de luat vederi sa vedeti compostamentul lor si limbajul unui medic,al asistentelor. Acesta este serviciul de care am beneficiat la upu, Apoi am fost cu infirmiera la neurologie, acolo,cand m-a intrebat ce ma doare si i-am spus ca am dureri pelvine.D-na medic neurolog era suparata ca am fost trimis la neurologie,mi-a scris pe foaia de observati ca nu trebuia sa ajung la control la neurologie.Si eu si infirmiera ne uitam cum scria in foaie, foarte suparata.Stiind si eu ce probelme mari sunt la neurologie, pacienti cu AVC.Nu i-am spus nimic doamnei medic de la neurologie ce probleme am intampinat jos la UPU, eu am cerut la ginecologie. Am coborat de la neurologie si s-a schimbat tura la UPU si a intrat alt medic P. care mi-a spus sa merg la medicul de familie.Acesta a fost tatamentul si serviciu primit de mine de la upu.Urmam tratament injectabil si pefuzabil cu antibiotice,iar in foaia de observatie mi-a scris, neaga la medicamente. De multe ori am ajuns la urgenta si cu tensiune 19.De ce nu primim electocrdiograma din fisa de observatie? De ce nu primim toata fisa de observatie copie? De ce primim numai cateva pagini din fisa de observatie? In caz de ceva sa poata schimba ei foile? Aici trebuie sa intervina organele de control. Medicul de familie imi spune ca nu are ce sa-mi faca i-am povestit ce am patit la spital.Si merg iar la medic specialist iar alta reteta alte antibiotice si nu rezolv nimic in acest tiunghi al Bermudelor.Infectie mare in corp tot am.Astea sunt serviciile primite in sistemul sanitar din Constanta.Afara am fost operata si tratata bine,n-am platit niciun seviciu consultatie, nicio spaga pentru operatie,, si nici taxa de coplata la iesirea din spital..Numai la noi ca la nimeni,taxe peste taxe..Totul a fost acoperit din asigurarea medicala la una din multele case de sanatate din tara respectiva,fara paza si fara taxe de intrare in spital.La noi in Constanta cand intri in spital parca intri in puscarie, paza la fiecare colt,mai rau ca la puscarie .Nici nu zici ca mergi intr-un spital.Plus ca trebuie sa platim si taxa si acum vor alte taxe.Nu se vede nicio imbunatatire de zeci de ani de când se incaseza aceaste taxe .Unde sunt banii din aceste taxe? Mi-am facut perfuzii,injectii in upu ,cu seringile mele,branula,perfuzor am platit injectiile si perfuziile si niciodata nu am primit chitanta. eu nu am vazut casa de marcat si nici bon fiscal. In tara mea,in Romania am fost umilita si netratata.Cand isi vor pierde si ei copii, parinti ,rude poate atunci vor intelege sa fie oameni in primul rand sa fim tratati cu respect si demnitate, au depus un juramant,nu sa se gandeasca numai la bani si taxe pe servicii.