„La Sanatoriul Balnear Mangalia, turiştii străini sunt găzduiţi la standarde europene“

Manager dr. Laura Maria Condur:

„La Sanatoriul Balnear Mangalia, turiștii străini sunt găzduiți la standarde europene“

Pentru anul 2012, conducerea Sanatoriului Balnear Mangalia anunță finalizarea modificărilor impuse de cerințele europene pentru pavilionul A, acesta intrând în rând cu pavilionul B, care răspunde deja nevoilor pentru găzduirea turiștilor străini. „Avem o bază de tratament ultramodernă la pavilionul A”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, managerul Sanatoriului Mangalia, dr. Laura Maria Condur. „Am reușit să amenajăm spațiul în așa fel încât turiștii - străini și români - să dispună de circuite separate, satisfăcând astfel solicitările impuse de standardele europene. De asemenea, anul acesta, am avansat Hotelul «Callatis» la două stele. Cât despre realizările anului trecut, am finalizat proiectul cu fondul de contrapartidă elvețian, care însumează termoficarea și implementarea sistemului de încălzire cu pompe termale”, ne explică dr. Laura Maria Condur. Managerul Sanatoriului Mangalia afirmă că ocuparea locurilor de cazare și a spațiilor de tratament este în continuă creștere, urmând ca, până la începerea oficială a sezonului, acestea să fie la capacitate maximă. „Pe măsură ce înaintăm pe cursul anului și intrăm în sezon, solicitările cresc din ce în ce mai mult, fapt pentru care urmărim ocuparea 100% a celor două secții de spital. Pe partea de sanatoriu, avem contract cu Casa Națională de Pensii. În plus, pe lângă contractele încheiate cu agențiile de turism, suntem în discuții cu Ministerul Turismului și Ministerul Sănătății pentru găzduirea primilor pacienți străini”, susține Laura Maria Condur.