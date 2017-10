La privat sau la stat?Unde aleg să se trateze tot mai mulţi români?

La privat sau la stat?Unde aleg să se trateze tot mai mulți români?

80% dintre romani au declarat ca au apelat in 2012 la servicii medicale private, atat in Bucuresti cat si in provincie, potrivit studiului MEDIBUS. In anul 2009 doar 57% dintre persoanele intervievate declarau ca au apelat la acest tip de serviciu.Principalele motive ale cresterii interesului romanilor fata de serviciile medicale private sunt, potrivit companiei ce a realizat cercetare de piata: dificultatile financiare si starea precara a sistemului public de sanatate, profesionalismul si amabilitatea personalului, dotarea tehnica a clinicilor/spitalelor private, expansiunea continua a unitatilor private.