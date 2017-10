La Ovidius Clinical Hospital - Scapă de calculii biliari fără bisturiu!

Intervențiile chirurgicale nu mai sunt soluția pentru foarte multe afecțiuni. Medicina a evoluat atât de mult în zilele noastre, încât poți să ai parte de tratamente medicale cu doar o zi de spitalizare pentru probleme care ar fi implicat, până nu demult, bisturiul. Constănțenii care suferă de această afecțiune și au nevoie de tratament, pot recurge la cea mai nouă procedură medicală, numită ERCP sau „Colangiopancreatografie endoscopică retrogradă”, care poate fi realizată în cadrul Ovidius Clinical Hospital.ERCP este o procedură endoscopică care ajută la tratarea afecțiunilor biliare și ale pancreasului. Prin aceasta se extrag calculii care au ajuns în căile biliare, se pot dilata stenoze, obstrucții ale căilor biliare, pancreatite acute sau cronice, icterul mecanic, infecții ale căilor biliare.Această intervenție este realizată în România de foarte puțini medici, iar unul dintre ei este Conf. Dr. Eugen Dumitru, șeful Departamentului de Gastroenterologie de la Ovidius Clinical Hospital.„În blocul operator, sub anestezie, medicul introduce endoscopul pe cale orală, ajunge în esofag, în stomac, apoi în duoden și de aici, cuinstrumente speciale, pătrunde dincolo de duoden până în căile biliare și canalele pancreatice și lucrează acolo asupra calculilor, obstrucțiilor, tumorilor sau stenozelor.Această procedură face parte din rândul intervențiilor minim invazive, iar frecvența cazurilor a crescut extrem de mult. Opțiunea până acum era operația clasică, nici măcar laparoscopică, cu riscuri mari și foarte multe zile de recuperare. Ovidius Clinical Hospital este singura locație în regiunea noastră, Constanța și județele limitrofe, unde se poate efectua această intervenție. Până acum, persoanele care aveau nevoie de ea, trebuiau să se deplaseze la București”, ne explică domnul Conf. Dr. Eugen Dumitru. Dacă nu se intervine rapid asupra acestor tipuri de probleme, pacientul poate avea complicații foarte mari: infecții ale căilor biliare, pancreatite, boli care pot fi mortale.Unul dintre primii pacienți care au beneficiat de această procedură, încă din prima lună de funcționare a spitalului privat din Constanța, a vorbit despre ce a simțit în timpul intervenției.„Chiar astăzi, de ziua mea de naștere, la împlinirea celor 69 de ani, voi părăsi spitalul ca un om sănătos și fericit. Plec acasă, la Medgidia. Ieri am avut intervenția și nu am simțit absolut nimic. Sunt foarte bucuros că am venit aici și îi sunt recunoscător domnului dr. Dumitru. Spitalul arată foarte bine, este foarte curat și personalul cald și primitor”.La Ovidius Clinical Hospital, intervenția de ERCP durează 30 de minute, fiind necesară doar o zi de spitalizare. Costul manevrei este de 1500 de lei.