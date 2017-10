La opt luni, se luptă cu o boală extrem de rară

Un băiețel de opt luni, din Mangalia, are nevoie de ajutorul nostru pentru a se lupta cu o boală rară. Tudor-Daniel, alintat de părinți și bunici Bibi, a fost diagnosticat, în urmă cu cinci luni, cu anemie aplastică, sindromul Blackfan-Diamond. Încă din primele zile de viață, a fost evident că nu este bine (la 11 zile fiind internat pentru o anemie moderată), dar diagnosticul i-a luat prin surprindere pe părinți. Afecțiunea este caracterizată de incapacitatea măduvei osoase de a produce celulele roșii din sânge (hemoglobina). Pentru a ține boala sub control se urmează un tratament cu corticosteroizi, iar singura metodă care asigură vindecarea este transplantul de măduvă, de la un donator compatibil. Anemia aplastică este o boală rară, diagnosticată în aproximativ 600 de cazuri în întreaga lume, căreia nu i se cunosc, nici până în prezent, cauzele. „Tudor urmează un tratament cu corticosteroizi de mai bine de trei luni, dar, spre disperarea și dezamăgirea noastră, nu dă randament. Salvatoare sunt transfuziile de sânge lunare pe care le facem la Spitalul Județean Constanța. Aceste transfuzii, deși îl mențin în viață, îi încarcă organismul cu fier”, spune mama copilului, Loredana. Părinții au fost, la începutul acestui an, la Clinica Hadassah din Israel, unde li s-a confirmat că singura salvare a băiețelului este transplantul de măduvă. În prezent, există un donator compatibil, dar părinții nu au suma necesară de bani pentru realizarea intervenției: 140.000 de euro. Persoanele care pot oferi un ajutor, cât de mic, au la dispoziție conturile bancare: RO 24 BTRL 0140 1201 N396 55XX, la Banca Transilvania, pe numele Bogdan Liviu Filip sau în conturile Asociației Rotary INTL Mangalia, cu mențiunea „donație pentru Tudor-Daniel Filip”, RO 40BTRL01401205702228XX (în lei) și RO86BTRL01404205702228XX (în euro). Pentru mai multe detalii îi puteți contacta pe părinți prin e-mail loristefan@yahoo.com.