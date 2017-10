„La Constanţa, trebuie să se opereze pe inimă!“

Dr. Marius Militaru, noul șef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară:

„La Constanța, trebuie să se opereze pe inimă!“

Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Spitalul Județean Constanța are, începând de ieri, un medic-șef nou. Este vorba despre dr. Marius Militaru, medic primar chirurg în chirurgie vasculară și cardiovasculară. Acesta a profesat cinci ani la Spitalul Fundeni, 13 la Spitalul de Urgență Floreasca, iar în ultimii doi ani, a lucrat la o clinică din Germania. În urmă cu o lună, a dat însă concurs pentru șefia clinicii constănțene și l-a promovat. Medicul a arătat că secția pe care o va conduce este dotată la standarde europene, dar îi lipsesc, însă, specialiștii. „Dotarea este foarte bună, condițiile de aici nu sunt foarte departe de cele din Germania. Capitalul uman este însă o problemă. Este vorba de o lipsă de personal și de o lipsă de pregătire, dar nu atât de gravă încât să nu putem să ne desfășurăm activitatea. Abia am luat contact cu secția, voi putea să vă spun mai multe peste câteva zile”, a afirmat medicul. Cât privește planurile privind secția, dr. Militaru a subliniat că „trebuie să se opereze pe cord”. „Nu prea se operează chirurgie cardiacă, iar secția este dotată la nivel european, chiar dacă mai are unele scăpări. Acum nu se operează ceea ce s-ar putea face”, a afirmat chirurgul. Avem aparatură, trebuie medici Totodată, dr. Militaru a atras atenția că este nevoie de o echipă medicală bine pregătită, ceea ce nu există la Constanța. „Aparatele sunt similare cu cele din Germania, dar omul contează. Sălile sunt bune ca spații, au aceeași aparatură, dar asta au toate spitalele din afară. Importanți sunt oamenii, până la urmă. Sunt anesteziști puțini, nu avem cardiolog, nu avem o îngrijire post-operatorie. Avem aparate, dar ele nu merg singure. Trebuie echipe complexe, care să poate rezolva cazuri în gărzi, nu să depindă totul de un om și dacă este plecat la pescuit, pentru că este liber, să fie mare tragedie”, a declarat me-dicul, care a adăugat că aceasta va fi printre principalele sale preocupări. Locuință de serviciu oferită de CJC Existența Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară este unul dintre motivele pentru care Spitalul Județean Constanța a accesat categoria I de competență. De aceea, a subliniat dr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Județean, se are în vedere ridicarea calității actului medical. Pentru a-l convinge pe dr. Militaru să vină la Constanța, Consiliul Județean i-a pus la dispoziție o locuință.