La 13 ani, cântăreşte doar 15 kg şi măsoară 107 cm. Cum o putem ajuta pe Marinela?

La 13 ani, cântărește doar 15 kg și măsoară 107 cm. Cum o putem ajuta pe Marinela?

Marinela Canuță, în vârstă de 13 ani, măsoară numai 107 cm și este ușoară ca un fulg – 15 kg. Este nevoită să poarte haine largi, astfel încât restul copiilor de la școală și de pe stradă să nu-i observe scolioza severă.Malformația coloanei vertebrale i-a atrofiat plămânii, iar în lipsa unei operații, poate ajunge la insuficiență cardiacă. De altfel, în urma unui consult, medicii au descoperit că Marinela are și o malformație gravă la inimă. Din fericire, ultima problemă a fost rezolvată, fiind operată cu succes de domnul dr. Mircea Cotul, însă fata trebuie să fie operată urgent la coloană pentru a putea avea o viață normală. Intervenția costă 25.000 de Euro, din care mai au rămas de plătit doar 1.000 de Euro, restul banilor fiind strânși deja datorită oamenilor cu suflet.„După un lung șir de analize și investigații medicale amănunțite, doctorii ne-au spus că îngerașul nostru suferă de o malformație complexă de coloană toraco-lombară și cutie toracică, o scolioză de 114 grade, care se încadrează în categoria malformațiilor foarte grave. Pentru corectarea coloanei este necesară o intervenție chirurgicală complexă, precum și montarea unor șuruburi care vor fi reglate pe măsură ce Marinela crește. Toate acestea costă 25.000 de Euro, însă datorită generozității românilor, am reușit să strângem deja 24.000 de Euro. Operația va fi efectuată de domnul doctor Alexandru Thiery, în care ne-am pus toate speranțele. Vrem să ne vedem fetița sănătoasă, este tot ce ne mai putem dori de la această viață”, declară mama fetiței.Cum o putem ajuta pe Marinela?Cine vrea să îi ofere Marinelei o mână de ajutor, poate trimite SMS de 2 Euro la 8832, cu textul „Marinela”. Fiecare mesaj trimis înseamnă o șansă în plus pentru sănătatea și viitorul fetiței. De asemenea, donațiile pot fi făcute și online, pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/marinela-canuta/, prin transfer bancar, în conturile Asociației “Salvează o inimă”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEUR CRT00W8287001 (cont în Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari) sau prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit datorat de companii.