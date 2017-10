Kiwi protejează împotriva diabetului

Ştire online publicată Miercuri, 27 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Kiwi este consumat, în special, în perioadele reci ale anului pentru întărirea organismului. Este un fruct de mărime medie, ce acoperă nevoile zilnice de vitamina C ale unui adult. Fructul asigură un sfert din aportul zilnic din vitamina E recomandat. Fructul este bogat în vitaminele A, B2, B3, acizi organici, fibre, cupru, potasiu, magneziu. Conține și minerale ca fosfor, calciu, fier, seleniu, zinc. Fructul kiwi conține mai mult potasiu decât o banană. Cu toate că este bogat în substanțe nutritive, un fruct de kiwi are numai 45 calorii. El reprezintă un puternic antioxidant, întăritor al sistemului imunitar cu mare eficacitate împotriva efectelor îmbătrânirii. Consumul de kiwi reduce riscul producerii cancerului, a bolilor de inimă și previne formarea cataractei care poate cauza orbirea. El previne apariția astmului și a alergiilor și participă la refacerea structurilor lezate, intervenind în stările inflamatorii și în vindecarea rănilor. Are efect tonic asupra capilarelor și protejează împotriva diabetului și a bolilor de inima. Spre deosebire de alte surse de vitamina E, kiwi este un fruct sărac în grăsimi. Având doar 45 calorii pe suta de grame și foarte multe fibre, reprezintă un fruct ideal pentru cazurile de obezitate. Cuprul din kiwi este vital pentru creșterea copiilor, întărirea oaselor, întărirea dentiției, dezvoltarea cerebrală și echilibrarea imunității. Fructul se consumă proaspăt, tăiat pe jumătate și mâncat direct din coajă cu ajutorul unei lingurițe sau ca suc natural. Se poate consuma dimineața înainte de masă sau chiar în timpul mesei în amestec cu puțină brânză de vaci.