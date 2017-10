Sfatul medicilor

Kilogramele în plus trebuie date jos obligatoriu

Tot mai multe persoane au probleme cu kilogramele în plus - în ultimele două decenii, numărul europenilor care suferă de obezitate s-a triplat, iar statisticile arată că va tot crește. Medicii sfătuiesc la cumpătare și la supravegherea greutății corporale. Nu trebuie să exagerați însă și să cădeți în cealaltă extremă, a ținerii unor diete draconice. Cea mai bună rețetă pentru a slăbi este respectarea unui stil de viață sănătos, cu multe fructe și legume și exerciții fizice pe măsură. Kilogramele în plus au ajuns o problemă pe care fiecare individ, cât și comunitatea trebuie să o ia în seamă. Numărul celor care s-au îngrășat peste măsură este în creștere, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că în aproximativ doi ani numărul lor va ajunge la 150 de milioane la nivel internațional, ceea ce re-prezintă aproximativ 20% din populație. În cele mai multe țări, la ora actuală, procentajul persoanelor obeze este cu-prins între 30 și 80% din populație. Sunt de înțeles, în aceste condiții, motivele Comisiei Europene, de a înființa începând din acest an, o Zi Europeană Împotriva Obezității (celebrată sâmbătă, 22 mai). Provoacă diabet, boli de inimă și hipertensiune Obezitatea are numeroase efecte nefaste asupra organismului uman. „Este principala cauză a deceselor și îmbolnăvirilor ce pot fi prevenite. Obezitatea este responsabilă pentru aproxi-mativ 80% dintre cazurile de diabet zaharat de tip II, pentru 35% din bolile de inimă și pentru 55% din cazurile de hipertensiune arterială. OMS estimează că excesul de greutate și bolile asociate cu obezitatea reprezintă 7% din totalul costurilor asistenței medicale în UE”, a arătat dr. Loti Popescu, medic-șef Biroul de Promovare a Sănătății, din cadrul Direcției de Sănătate Publică Constanța. Medicul a adăugat că oamenii trebuie să conștientizeze că „o scădere a greutății corporale cu doar 5-10% poate reduce substanțial riscul de a dezvolta diabet zaharat, hipertensiune arterială și niveluri ridicate ale colesterolului în sânge”. Obezitatea înseamnă un exces de kilograme de cel puțin 20% față de greutatea recomandată pentru vârsta, sexul și constituția fiecăruia. O metodă simplă de calcul a greutății ideale pentru fiecare este: r pentru bărbați - (înălțimea în centimetri – 100) – (înălțimea în centimetri - 150)/ 4 = greutatea ideală; r pentru femei - (înălțimea în centimetri – 100) – (înălțimea – 140)/4 = greutatea ideală. Ce dietă de slăbit să urmez? Pentru a scăpa de kilogramele în plus este necesară o supraveghere a regimului alimentar și adoptarea unui stil de viață sănătos. Adică - o alimentație bazată pe multe fructe și legume și mult sport. Potrivit specialiștilor, dacă vreți să slăbiți, este bine să stați departe de următoarele alimente: șuncă, sosuri, carne grasă, prăjeli, sucuri îndulcite, unt, margarină, prăjituri, fursecuri, plăcinte, produse de patiserie în general, creme, budincă, brânză, cartofi prăjiți, cipsuri, deserturi de gelatină etc. De asemenea, în loc să vă înfometați toată ziua, medicii vă recomandă să respectați un program de masă. r Mâncați la fiecare trei ore, câte puțin. În felul acesta, organismul va produce energie și nu rezerve de grăsime, care se depun. r Nu mâncați noaptea. Nu numai că vă veți îngrășa, dar e ca și cum ați planta „bombe” pentru ficat. După ora 18,00 sunt permise numai apă, un măr acrișor sau un iaurt, dacă vi se face foame. r Micul dejun copios nu trebuie să lipsească. r Nu eliminați pâinea de tot din alimentație. Mâncați măcar o felie de pâine, integrală, pentru a ajuta la tranzitul intestinal. r Sunt bogate în vitamine și minerale, dar nu exagerați. Nutriționiștii recomandă să consumați doar două fructe pe zi, căci altfel îngrașă. r Dacă vă este foame, între mese, ronțăiți o legumă crudă. Fibrele pe care le conțin, odată ajunse în stomac, dau senzația de sațietate. r Înainte de mese, beți un pahar de apă - va reduce senzația de foame. r Nu renunțați de tot la grăsimi – este permis ca din cele 1.000 de kilocalorii zilnice permise, 5% să fie grăsimi saturate, luate din carne și lactate, iar 10% grăsimi nesaturate, luate din ulei și pește.