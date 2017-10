Kilogramele în plus duc la diabet şi boli de inimă

Kilogramele în plus duc la diabet și boli de inimă

Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că prevalența obezității s-a dublat în ultimii 30 de ani, iar în țara noastră, supraponderabilitatea afectează aproape jumătate dintre români. Kilogramele în plus prezintă un risc crescut de boli cardiace, tulburări respiratorii, diabet zaharat, cancer și multe alte afecțiuni.În urma acestor statistici îngrijorătoare, Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a demarat, la sfârșitul săptămânii trecute, o campanie de informare în județul nostru, cu sloganul "Trăiește mai ușor". "Acțiunea are drept scop informarea și educarea persoanelor despre riscurile excesului ponderal pentru sănătate și despre importanța adoptării unui stil de viață sănătos, care include atât o alimentație echilibrată, cât și mișcare fizică eficientă", ne-a spus dr. Loti Popescu, șefa Biroului de Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate din cadrul DJSP. Totodată, prin această campanie se dorește și motivarea persoanelor supraponderale să facă schimbările necesare în stilul de viață pentru a ajunge la o greutate normală. Astfel, mai mulți tineri voluntari din Constanța au fost instruiți pentru a face cunoscute riscurile supraponderabilității către constănțeni.Educație de sănătate pentru elevii constănțeni În prima etapă a campaniei, peste o sută de voluntari din Constanța au participat la ore de educație pentru sănătate ținute de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană. "Voluntarii au luat parte la o serie de activități de educație, concursuri de cunoștințe din acest domeniu, activități sportive, dar au realizat și desene sau colaje tematice. Tinerii au împărțit pliante informative pe străzile din Constanța. Trecătorii au primit fluturași cu informații despre importanța menținerii unei greutăți normale și cu sfaturi pentru o alimentație sănătoasă", a menționat dr. Popescu.Totodată, voluntarii s-au deplasat, zilele trecute și la mai multe școli din municipiu, unde le-au explicat copiilor riscurile obezității prin diferite metode. "Preșcolarii și școlarii au învățat despre pericolele kilogramelor în plus prin concursuri sportive sau jocuri legate de factorii de risc ai supraponderabilității", ne-a informat reprezentantul DJSP. La ce boli sunt predispuse persoanele obeze Cei care se confruntă cu kilograme în exces riscă să se îmbolnăvească mai ușor de afecțiuni ale inimii, ale aparatului respirator, dar și de diabet, cancer, tulburări de fertilitate la femei și de potență sexuală la bărbați. Mai mult, copiii cu probleme de greutate sunt predispuși la o greutate corporală mare și la vârsta adultă și au o înclinație către afecțiuni precum diabet, probleme respiratorii, boli cardiovasculare și probleme ortopedice încă de la o vârstă tânără. Obezitatea infantilă este mult mai gravă decât la adulți în ceea ce privește instalarea bolilor. Kilogramele în plus favorizează declanșarea afecțiunilor endocrine sau alergice, dar și scăderea imunității. În plus, greutatea peste limitele normale deteriorează agresiv articulațiile și poate duce la deformații ale coloanei vertebrale. Specialiștii susțin că pierderea excesului de kilo-grame i-ar putea scăpa de probleme pe cei afectați de obezitate.