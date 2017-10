Jos cu cicatricele

28 Aprilie 2009

Chirurgia plastică oferă câteva soluții care îmbunătățesc aspectul cicatricelor. Vindecarea după distrugerea țesutului epitelial presupune formarea unui țesut fibros, de aceea pot fi corectate cel mai eficient cu ajutorul laserului, exciziei chirurgicale, cu ajutorul balonului cu ser fiziologic sau al cremelor, în cazul cicatricelor de suprafață. Aspectele inestetice pot fi corectate prin mai multe metode, dar fiecare dintre ele este indicată pentru un anume tip de cicatrice, susțin specialiștii. Excizia chirurgicală este una dintre opțiuni și presupune îndepărtarea semnelor inestetice prin metoda chirurgicală. Cicatricele pot fi șterse în una sau trei ședințe, în funcție de mărime. Laserul este o altă soluție prin care cicatricele pot fi estompate, însă nu șterge orice tip, ci numai pe cele de dimensiuni mici, proeminente, supradenivelate. Dacă cicatricea se află la nivelul feței, injectarea cu substanțe de umplere, cum sunt cele folosite pentru buze sau riduri, sunt cele mai eficiente. Substanțele au însă efect temporar, fiind necesară o reinjectare la un interval de aproximativ un an. O cicatrice lată, pentru care nu sunt eficiente nici exciziile seriate, nici laserul, poate fi estompată prin folosirea unui expander. Procedura constă în introducerea unui balon umplut cu ser fiziologic sub pielea sănătoasă din jurul cicatricei, pe o durată de trei săptămâni. Balonul se umflă zilnic sau la două zile, pentru ca pielea să se întindă. Astfel, se formează țesut cutanat suplimentar. În următoarea etapă, balonul se scoate, se îndepărtează și cicatricea, iar cu excesul de piele se acoperă semnul lăsat de excizie. Expunerea la soare nu este recomandată în perioada de vindecare, cel puțin un an.