"Jaful cel mai mare s-a făcut în spitale!". Declaraţiile care pot provoca revoluţia în sistem

Torul este relativ

Administratie? Stiinta? Sport? Nu avem probleme in a judeca, in a trage concluzii fara sa avem o ipoteza, in a arata cat de extraordinar de cunoscatori suntem! De la un sistem perfect functional , s-a ajuns la ceea ce avem astazi doar prin sadirea semintei de ura, de egoism , de rautate si de preacunoastere! Eu cred ca fiecare ar trebui sa-si vada de strungul lui si sa nu mai dea sfaturi unor oameni care stiu ce fac! Si fac bine ! Nu exista membru al peronalului medical roman care sa nu fie foarte bine primit si apreciat in orice tara din Europa! In schimb, aici sunt toti huliti. De ce? O fii vorba de manipulare? De stabilirea unei stari conflictuale? Mai ganditi-va inainte sa trageti concluzii pe baza unor afirmatii apartinand unor persoane a caror buna-intentie ramane un factor necunoscut....