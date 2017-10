Investiţii de 150.000 de euro în sistemul sanitar constănţean

Mai multe ştiri online: on clinic

Investiții de 150.000 de euro în sistemul sanitar constănțean

În urmă cu puțin timp, la Constanța, a fost inaugurat noul sediu al „On Clinic Advanced Medical Institute”, o rețea internațională de clinici private, cu peste 120 de sucursale în toată lumea și 14 filiale în mai multe orașe din țară. Clinica Medicală Internațională este specializată în tratamente fără operație și fără internare, iar noul sediu de la Constanța oferă, în premieră, trei noi specializări. Este vorba despre neurologie, ecografie și analize medicale. „Suntem de opt ani în Constanța, timp în care am tratat mii de pacienți. Este unul dintre cele mai importante orașe din țară și am considerat oportun să investim în sistemul sanitar de aici. Dorim să le oferim constănțenilor servicii medicale de calitate”, spune Rachmut Moshe, directorul general al clinicii On.