Investigaţii şi tratamente în cel mai scurt timp

Spitalizare de zi, un departament nou la Centrul medical Iowemed

Investigații și tratamente în cel mai scurt timp

Spitalizarea de zi, un nou departament, deschis la Centrul medical Iowemed, este pregătit cu pachete de investigații medicale, pentru monitorizarea tuturor pacienților constănțeni, în afecțiuni de medicină internă, neurologie și cardiologie.Pachetul de investigații cuprinde: investigații în scop diagnostic, ce includ analize de laborator, ecografii, EKG; monitorizări ale afecțiunilor cronice sau acute care nu pot fi tratate în ambulatoriu; tratamente perfuzabile și injectabile care nu pot fi realizate în ambulatoriu.„Sistemul este foarte simplu: pacientul vine cu unbilet de trimitere și este internat pentru o perioadă scurtă (pana la 12 ore), în funcție de diagnosticul pe care îl are și de investigațiile medicale necesare”, explică reprezentanții centrului medical Iowemed.În acest interval, medicii specialiști ai Centrului Medical Iowemed efectuează investigații de specialitate, pentru a rezolva sau monitoriza situația medicală semnalată. În plus, asigură și tratamentul de care pacientul are nevoie pentru a fi din nou sănătos.Pentru a beneficia de acest serviciu nou, din cadrul Centrului medical Iowemed, pentru mai multe informații, programări, consultații și consiiere, apelați numerele de telefon 0752.261.440 și 0241.962.