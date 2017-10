Investigaţii pentru bolile ficatului, în Constanţa

Investigații pentru bolile ficatului, în Constanța

Simptomele date de afecțiunile hepatice nu trebuie ignorate și nici nu trebuie lăsat timpul să treacă, atrag atenția medicii. Astfel, dacă observați semne precum modificarea culorii pielii și a albului ochilor (care capătă o nuanță gălbuie), dureri abdominale, creșterea în volum a abdomenului, urină închisă la culoare, scaun negru ca păcura sau, dimpotrivă, cu o culoare alburie, senzație de greață, adresați-vă medicului de familie.„Fără ficat nu am putea digera mâncarea, absorbi substanțele nutritive și nu am putea detoxifica organismul. Practic, nu am putea trăi fără ficat”, atrag atenția specialiștii.Prima oprire trebuie să fie medicul de familie, căci numai cu bilet de trimitere de la acesta puteți beneficia de analize medicale și consultații la medici specialiști gratuite.Începând din 5 noiembrie, Spitalul MEDSTAR 2000 demarează o campanie pentru a veni în sprijinul pacienților cu afecțiuni hepatice din Constanța. Astfel, pacienții care au analize medicale cu modificări hepatice, cu biletul de trimitere de la medicul de familie și cu dovada de asigurat în buzunar, se pot prezenta la punctul de lucru de pe B-dul Mamaia, nr. 270, parter (lângă Liceul Energetic), unde vor fi investigați gratuit pentru stabilirea diagnosticului și cursului terapeutic.Mai multe detalii și programări puteți obține la numerele de telefon 0341/174.600 sau 0725/532.551.