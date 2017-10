INVAZIA CĂPUŞELOR ÎN PARCURILE CONSTANŢEI. Sute de persoane au ajuns la spital

2

Capusa,un animal erbivor

Capusa este un fel de vaca,o vaca mai mica.De dimineata si pana seara,capusa rumega iarba.In mod accidental,capusa ajunge si la om.Fatalitate.Nimeni nu spune de ce sunt asa de multe capuse in iarba.Sa nu ne spuneti ca se revolta iubitorii de caini maidanezi.Silentium ! Celor nascuti dupa ultima ploaie,trebuie sa le spun ca in copilarie aveam voie sa ma joc in iarba.Tot campul era al meu.Ajungeam pana in padurile/perdelele de la Valul Traian.Nu m-a muscat niciun caine,nu m-a intepat nicio capusa."Bunica" avea alta treaba,nu se juca pe camp.Ultimii copii au fost zariti in decor cam pe la sfarsitul sec.XX.Copilul de azi nu are voie sa zburde fara supravegherea bunicii sau fara reteta medicala.La prima intrerupere de curent copilul intra in depresie si adolescentul fara feisbuc se sinucide.Lasati capusele sa zburde in voie,dati libertate animalelor fara stapan,turnati flt in iarba,betonati parcurile,tineti-va copii in lesa.