Învaţă cum să naşti natural şi relaxat

Învață cum să naști natural și relaxat

Momentul nașterii reprezintă un moment emoțional unic, iar cursurile Lamaze îi ajută pe părinți să treacă împreună prin această experiență. Mămicile învață să își conștientizeze emoțiile și fricile, iar tăticii află mai multe despre cum să-și susțină partenerele în timpul travaliului și nu numai.Unul dintre puținele centre din Constanța în care viitorii părinți pot participa la cursuri speciale dedicate exclusiv nașterii și alăptării este BB Center, deschis din vara anului trecut. Aici, Liliana Tu-dose, consilier cu certificat internațional în pregătirea pentru naștere și alăptare, organizează cursuri Lamaze, de puericultură, de consiliere în alăptare la domiciliu și de gimnastică pentru gravide și bebeluși. Sediul BB Center din Constanța este situat pe strada Negru Vodă, nr. 5, la etajul 1.Viitoarele mămici simt nevoia de a socializaChiar înainte de naștere, femeile însărcinate simt emoțiile destul de puternic, ne spune Liliana Tudose. „Chiar dacă nasc natural sau prin operație de cezariană, emoțiile sunt crescute. Femeile au temeri și simt nevoia să vorbească despre ceea ce simt. Cele mai multe sunt încântate că există un loc în care se țin cursuri despre așa ceva și pot socializa cu partenerii de curs”, explică Liliana. În plus, din ce în ce mai multe femei conștientizează că au nevoie și în timpul sarcinii de mișcare, iar după naștere vor să socializeze. Astfel, după naștere, cuplurile pot participa la grupurile de suport pentru alăptare, unde au posibilitatea de a împărtăși experiențele și cu alți participanți.Ce sunt, de fapt, cursurile LamazeAceste cursuri reprezintă o pregătire specifică pentru naștere naturală, spune Liliana Tudose. „Sunt diferite de alte cursuri prenatale prin pregătirea psiho-logică specifică acestei perioade, pregătirea medicală dar și anatomică”, menționează consilierul. Prin cursurile Lamaze, gravidele înțeleg ceea ce se întâmplă în corpul lor, conștientizează emoțiile și fricile, învață cum să le depășească, exersează respirații specifice din timpul travaliului și nașterii, dar fac și mișcare specifică ce le ajută să se pregătească pentru naștere. „O femeie care este pregătită trece prin travaliu cu încredere, calm și va avea o experiență pozitivă a nașterii”, spune Liliana.Tăticii sunt mai implicați în procesul nașteriiDe cele mai multe ori, viitorii tați percep nașterea ca fiind exclusiv a femeii, motiv pentru care nu apelează din proprie inițiativă la aceste cursuri. Cu toate acestea, după ce partenerele lor au participat la prima oră de curs, de la a doua ședință se alătură și ei. Chiar dacă într-o primă fază sunt stânjeniți când ajung la curs, jocurile și subiectele specifice pregătite de consilier îi ajută să se detensioneze. Mai apoi, aceștia înțeleg că trebuie să fie alături de mămici pentru a le susține emoțional, dar și pentru a le ajuta să controleze durerea din timpul nașterii. În acest fel, tăticii se implică în tot procesul venirii pe lume a bebelușului. În plus, un alt motiv pentru care bărbații aleg să participe la cursurile de puericultură(de îngrijire a copilului) este atestatul pe care îl primesc la sfârșit. Cu acesta, viitorii tătici au dreptul la zece zile libere de la locul de muncă.De ce aleg gravidele să nască naturalMulte dintre femeile care aleg să nască natural iau această decizie pentru a alăpta mai ușor nou-născutul. „Secreția de lapte se instalează mai repede după o naștere naturală, decât după operația de cezariană”, spune Liliana Tudose. Viitoarele mămici își mai doresc o naștere fără ajutorul intervenției chirurgicale și pentru că este mai sănătos și natural, pentru că vor să se ocupe cât mai repede de copil, sau pentru că au anumite concepții familiale sau religioase. Cum s-a înființat BB Center la ConstanțaSingurul centru dedicat în exclusivitate gravidelor a fost deschis în vara anului trecut de către Liliana Tudose, care are deja trei nașteri naturale la activ și își dorește să învețe cât mai multe mămici să se relaxeze și să nască cât mai ușor posibil. „Pasiunea mea a pornit de când eram gravidă și mi-am dorit să pot socializa cu alte mămici. La cea de-a treia sarcină mi-am dorit să pot merge la un centru pentru că singurul mod prin care puteam comunica cu alte gravide era internetul, iar acolo găseam multe informații contradictorii care mi-au dat o stare de nesi-guranță. Atunci mi-am spus că trebuie să existe o școală a mamei, un mod organizat în care să poți transmite o informație valabilă iar mamele să meargă să socializeze în primul rând. Între timp am transformat-o în școala părinților”, povestește Liliana. Cursurile Lamaze au câte șapte ședințe, dintre care cinci strict pentru pregătirea nașterii sau a cezarienii și două ședințe despre nou-născutul în spital și acasă, în prima lună de alăptare. O sală este special amenajată pentru cursul propriu zis, iar cealaltă cameră este folosită pentru mișcarea prenatală, cu ajutorul mingiilor de travaliu. Cursurile încep, de obicei, de la 28 de săptămâni de sarcină.