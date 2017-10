Întreruperea tratamentului împotriva TBC duce la complicaţii şi deces

Pneumologii atenționează

Întreruperea tratamentului împotriva TBC duce la complicații și deces

Tuberculoza este o afecțiune vindecabilă, dar numai dacă tratamentul este urmat cu strictețe și nu este întrerupt - acesta este mesajul transmis de medicii constănțeni, cu ocazia Zilei Mondiale a Tuberculozei, celebrată în fiecare an pe 24 martie. În caz contrar, boala recidivează, existând riscul creșterii rezistenței bacilul Koch la medicamente. În lipsa tratamentului, tuberculoza duce la pierderea capacității de muncă și deces. Incidența tuberculozei în rândul constănțenilor este în scădere, potrivit evidenței ținute de specialiștii din județul nostru. Astfel, dacă datele centralizate în 2008 situau Constanța pe locul al treilea la nivel național, anul trecut numărul pacienților a fost mai mic, iar județul a fost situat pe locul al șaptelea. Potrivit statisticilor, în 2008 erau înregistrate 1.117 persoane afectate de tuberculoză, iar anul trecut numărul lor a scăzut la 1.015. Din numărul total, 823 reprezentau cazuri noi, iar 192 pacienți la care boala a recidivat. La nivelul municipiului Constanța, specialiștii au înregistrat 661 de pacienți, dintre care 542 fiind cazuri noi. 25 de bolnavi cu TBC au murit în 2009 Medicii sunt îngrijorați că pacienții nu conștientizează că tratamentul trebuie urmat pe întreaga perioadă indicată și îl întrerupt atunci când se simt mai bine. „Pacienții nu înțeleg că tratamentul trebuie să dureze șase luni. După două luni ei se simt ca noi, nu mai tușesc, nu se mai simt slăbiți și întrerup terapia”, a arătat dr. Emanoil Vasiliu, coordonatorul Dispensarului TBC Constanța. În aceste condiții, riscul de răspândire a bacilului Koch în rândul apropiaților bolnavului crește - căci pacientul încă are infecția în organism. Boala însă recidivează, dar există riscul apariției rezistenței bacilului la substanțele farmaceutice, situații în care noul tratament este mai complex. Există, de asemenea, riscul ca organismul să nu mai răspundă la tratament. Anul trecut au decedat 25 de bolnavi de tuberculoză din județul nostru (17 numai din municipiul Constanța), dr. Emanoil Vasiliu atrăgând atenția că decesul s-a datorat în primul rând renunțării la tratament. La 40 de pacienți, boala a dezvoltat rezistență la tratament Aproximativ 40 de pacienți cu tuberculoză din județul nostru au fost diagnosticați cu o formă a bolii multi-drog rezistentă (pentru care substanțele farmaceutice utilizate în mod uzual nu mai au efect). Pentru tratarea respectivilor bolnavi, în cazul cărora tratamentul este mai complex și de mai lungă durată (opt luni, în condițiile în care pentru un pacient obișnuit este de șase luni), se are în vedere realizarea unui compartiment special la Spitalul de Ftiziologie Agigea. „Am purtat discuții și cu reprezentanții spitalului de la Agigea, acolo au spațiu și circuitele necesare. Așteptăm bugetul pe lunile următoare. Credem că vom putea realiza compartimentul, cu 15 paturi până la sfârșitul acestui an”, a arătat dr. Erdin Borgazi, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie. Mai mulți copii cu tuberculoză Dacă per total se constată o scădere a numărului cazurilor de tuberculoză, la copiii situația este diferită. „Constanța face parte din județele cu o incidență mare a cazurilor de îmbolnăvire prin tuberculoză la copii. Se înregistrează o creștere a numărului de îmbolnăviri comparativ cu 2008, cu 12 cazuri”, a afirmat dr. Emanoil Vasiliu. Astfel, dacă în 2008 erau 61 de copii bolnavi, în 2009 au fost 73 de cazuri. Grav este și faptul că s-au înregistrat situații în care au apărut complicațiile. „Avem, de la începutul anului în curs, patru cazuri de meningită prin tuberculoză la adolescenți, iar în 2009 nu au avut niciunul. De aceea, mesajul este: veniți și tratați-vă!”, a atras atenția specialistul. Sunt bani, nu sunt medici Conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie a subliniat că nu se confruntă cu lipsuri financiare la capitolul terapiei necesare bolnavilor cu tuberculoză. „Pentru tuberculoză, finanțarea vine pe program național, astfel că nu avem probleme. Este în schimb un deficit la finanțarea primită pentru celelalte afecțiuni pulmonare, de aproximativ 25% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a arătat dr. Erdin Borgazi. Pentru primele trei luni ale lui 2010, pe programul de tuberculoză au fost repartizate Constanței aproape 100.000 de lei, bani cheltuiți pe medicamente și materiale sanitare. În schimb, sunt probleme la capitolul specialiști: la Cernavodă merge, o dată pe săptămână, un pneumolog din cadrul spitalului din Palazu Mare, în vreme ce la dispensarul din Băneasa nu este medic pneumolog, nici asistentă, bolnavii fiind supravegheați când își iau medicația de asistenta de la radiologie. Salariații, principalele victime ale TBC-ului Tuberculoza este transmisă pe calea aerului, de la persoanele infectate cu bacilul Koch. Principalul simptom este tusea (prezentă la 70% dintre pacienți), dar sunt resimțite și semne precum expectorațiile, scăderea în greutate etc. Sunt predispuse îmbolnăvirii persoanele care au un ritm de viață alert, care mănâncă pe fugă, fumează, nu se odihnesc noaptea. Cei mai mulți pacienți provin din rândul salariaților și studenților, au atras atenția medicii, iar nu dintre oamenii străzii sau pensionari, cum se crede.