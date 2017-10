Intoxicaţii cu plante care se confundă cu legumele şi fructele comestibile

Intoxicații cu plante care se confundă cu legumele și fructele comestibile

Unele frunze, fructe, semințe, sau rădăcini de plante sunt toxice. Consumate din greșeală, mai ales de către copii, ele produc intoxicații în special în sezonul cald, în perioada excursiilor, a taberelor etc. Multe din aceste intoxicații sunt posibile ca urmare a faptului că fructele unor plante toxice (mătrăguna, zârna, vâscul, lemnul câinesc, mărgăritarul) se aseamănă la formă, culoare și gust cu fructele comestibile: cireșe, afine, coacăze etc. Alte plante au tuberculi, rădăcini, care se pot confunda cu morcovul, păstâmacul (exemplu cucuta) sau prezintă frunze asemănătoare cu salata, țelina (omeagul) etc. Consumul semințelor de ricin, brândușă, măselariță, laur etc, produc intoxicații severe, mai cu seamă la copii. În toate aceste cazuri, simptomele principale sunt digestive (grețuri, vărsături, colici abdominali, diaree) și nervoase (dureri de cap, amețeli, transpirații, paralizii, convulsii și chiar pierderea cunoștinței).