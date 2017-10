Intoleranţa la lactoză nu este un moft. Poate "avaria" grav organismul

Intoleranța la lactoză nu este un moft. Poate "avaria" grav organismul

Deși multă lume consideră intoleranța la lactoză doar un „moft“, statisticile și studiile medicale spun clar că este o afecțiune demnă de luat în seamă. La ora actuală, trei sferturi din populația globului suferă de intoleranță primară la lactoză, potrivit medicilor specialiști.Intoleranța la lactoză poate zdruncina din temelii organismul persoanelor suferinde. Această afecțiune nu se rezumă doar la câteva simptome incomode, ci, dacă nu este descoperită și tratată din timp, poate duce la colapsul întregului organism.„Cei mai mulți dintre noi suntem programați genetic ca după vârsta de 2-10 ani, uneori și mai târziu, să nu mai tolerăm laptele sau produ-sele lactate. Acest fenomen nu este specific doar omului, ci și tuturor mamiferelor. Nu consider că este o modă, ci este o importantă problemă de sănătate care trebuie depistată”, a declarat dr. Cristina Ailenei, medic specialist în genetica medicală.Balonarea, scaunele diareice, durerile abdominale și flatulența sunt simptome care ar trebui să-i pună pe gânduri pe toți cei care consumă frecvent lapte. Acestea apar după 30 minute și până la două ore de la consumul lactatelor. Pentru că simptomele pot fi întâlnite și în cazul altor afecțiuni intestinale, medicii pledează pentru o vizită la gastroenterolog.„Episoadele repetate conduc la spitalizări frecvente, scădere ponderală. Consecința pe termen lung a intoleranței la lactoză este hipocalcemia ce conduce la osteoporoză și risc de fracturi osoase. De aceea, sunt necesare suplimente de calciu și vitamina D la pacienții cu intoleranță la la-toză”, afirmă medicul specialist.Cum poți descoperi intoleranța la lactozăLa ora actuală, există mai multe teste pentru depistarea intoleranței la lactoză: teste de încărcare cu lactoză, testul de toleranță la lactoză și măsurarea activității lactozei direct la nivelul mucoasei intestinale. Toate au însă și dezavantaje, ceea ce a dus la înlocuirea lor cu testele genetice.„Testul genetic are avantajul că este simplu de efectuat, sunt necesari 5 mililitri de sânge venos, nu expune pacientul la efectele negative legate de ingestia lactozei ca în cazul primelor două teste enumerate mai sus, nu este un test invaziv. Atunci când nu se poate face diagnosticul diferențial între intoleranța la lactoză și alte afecțiuni gastrointestinale care conduc la simptomatologie similară (boala celiacă, Boala Crohn, colita ulceroasă), testul genetic este de mare ajutor”, recomandă medicul.Cât privește alimentația, aceasta trebuie recomandată de un gastro-enterolog în echipă cu un nutriționist. În unele cazuri, intoleranța nu exclude consumul de lactate precum untul, iaurtul și brânza maturată. În plus, se pot consuma înlocuitori vegetali precum cei din soia, cocos, migdale sau orez. Atenție însă la etichete, pentru că lactoza există și în mezeluri, deser-turi sau produse de panificație!