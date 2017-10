Insuficienţa cardiacă - când nu te mai poţi baza pe inima ta!

Insuficiența cardiacă - când nu te mai poți baza pe inima ta!

Auzim tot mai des în jurul nostru de noțiuni precum: hipertensiune arterială, cardiopatie ischiemică, miocardite , tulburări de ritm cardiac. Deși par niște termeni pretențioși, ei se traduc simplu: sunt boli grave, de inimă, boli care lasă urme adânci în organismul pacienților și care le pun în pericol sănătatea și chiar viața. De aceea, orice suferință a inimii trebuie „tratată” cu responsabilitate și nu prin neglijență.Inima este „motorul” organismuluiInima are funcția de pompă care are o structură musculară, electrică și complexă de valve cardiace sau supape. Orice disfuncție a oricăreia dintre ele poate perturba buna funcționare cardiacă. Diagnosticul în bolile de inimă se pune pe baza simptomelor urmate de anumite modificări la examenul clinic obișnuit. În cazul insuficienței cardiace, primele manifestări sunt semnalele de alarmă după care specialistul se ghidează pentru a pune diagnosticul potrivit. „Primele manifestări în insuficiența cardiacă sunt: oboseala, lipsa de putere, palpitațiile. Pacientul începe să gâfâie la efort minim, să ia în greutate pe termen scurt, să i se umfle picioarele nejustificat. Atunci cardiologul începe modalitățile de investigație: examen clinic, electrocardiogramă, radiografie pulmonară și ecocardiografie. Există o analiză de laborator pentru depistarea precoce a insuficienței cardiace care se numește peptidul natriuretic sau BNP , a cărui creștere poate semnifica debutul insuficienței cardiace în condițiile în care alte modalități de laborator nu relevă vreo modificare în insuficiența cardiacă”, explică dr. Salim Belgin, medic primar cardiolog la Secția de Cardiologie a Spitalului Județean Constanța.De ce apare insuficiența cardiacă?Cauzele bolilor de inimă sunt multiple și din păcate necesită o abordare pe măsură, susține specialistul. Pacientul are însă responsabilitatea de a lua măsuri și de a respecta tratamentul și recomandările medicului. „ Cauzele insuficienței cardiace sunt multiple. Cele mai frecvente sunt hipertensiunea arterială și cardiopatia ischiemică, adică deficiența de irigare a mușchiului cardiac. Intervin, desigur și alte cauze precum valvulopatia, miocarditele virale, diabetul zaharat, consumul exagerat de alcool și tutun”, spune dr. Salim Belgin.Complicațiile sunt…majore!Specialistul susține că tratamentul nu este eficace dacă este neglijată cauza. Evoluția bolii depinde de cât de puternic este organismul și de stadiul afecțiunii. Atunci când bolnavul nu ajunge la medic și nu primește tratamentul care să limiteze efectele, apar complicațiile. „Complicațiile în insuficiența cardiacă sunt majore! Bolnavii trebuie să înțeleagă că au o condiție precară de sănătate care trebuie stabilizată prin tratament. De exemplu, una din complicațiile maxime este moartea subită, ceea ce denotă că situația este cât se poate de dramatică pentru bolnav. Dacă nu se întâmplă acest lucru apar alte reacții extreme precum insuficiența cardiacă congestivă, trombozele venoase, adică formarea de cheaguri de obicei în venele periferice sau intracardiac, accidentele vasculare cerebrale, insuficiența ireductibilă atunci când organismul nu mai răspunde la tratament”, explică cardiologul.Se ajunge și la operație!Tratamentele în insuficiența cardiacă sunt extrem de variate pentru că ele tratează atât cauza cât și efectele. În afara celor medicamentoase, cardiologul susține că situațiile complexe impun intervenția chirurgicală. „Putem vorbi de angioplastii coronariene, bay-pass chirurgical coronarian, implant de stimulatoare și defibrilatoare cardiace. Aceste intervenții se stabilesc însă după o atentă monitorizare a pacientului și în funcție de evoluția stării fiecăruia”, completează dr. Salim Belgin.