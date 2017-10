Institutul Cantacuzino nu face vaccin antigripal nici în sezonul 2015 - 2016, deşi are autorizaţii

Institutul Cantacuzino nu face vaccin antigripal nici în sezonul 2015 - 2016, deși are autorizații

Institutul Cantacuzino nu va face vaccin antigripal nici in sezonul 2015 - 2016, chiar daca, din 2013, are autorizatii de fabricatie si de punere pe piata pentru acest produs, intrucat are conturile blocate, a declarat, pentru Mediafax, liderul sindical Monica Balteanu.