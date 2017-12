Institutul Cantacuzino a trecut la MApN. Când ar putea începe producţia de vaccin

Institutul Cantacuzino a trecut la MApN. Când ar putea începe producția de vaccin

Ştire online publicată Vineri, 22 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Institutul Cantacuzino a trecut oficial în subordinea Ministerului Apărării Naționale (MApN), ministrul Sănătățiii, Florian Bodog, și ministrul Apărării, Mihai Fifor, semnând, vineri, protocolul de predare-primire. Institutul va fi de acum unul cu regim militar, însă va avea și personal civil, iar producția de vaccin va începe în minimum doi ani. Ministrul Apărării a declarat că ia în calcul mutarea producției de vaccinuri în baza din Băneasa.„Astăzi (vineri, n.r.), după câteva luni bune de discuții, am semnat protocolul de predare și primire a Institutului Cantacuzino, de la Ministerul Sănătății la Ministerul Apărării Naționale. Este o discuție mai veche la nivelul Guvernului, este o decizie importantă, iar de la preluarea mandatului am promis că ne ocupăm de asta. Este o instituție intrată, din păcate, în umbră în ultimii ani, dar este importantă pentru securitatea în sănătate. Prin urmare, institutul trece oficial la MApN și avem un plan riguros de reașezare a acestei instituții. După sărbători începem să lucrăm pe programul de management și vom porni motoarele. Este un institut strategic, pe care ni-l dorim relansat”, a declarat ministrul Apărării Naționale, potrivit News.ro.Mihai Fifor a precizat că, deși instituția va avea de acum regim de unitate militară, personalul civil nu va fi dat afară, ci vor fi făcute angajări pentru a acoperi deficitul de specialiști.„Prin toate actele normative am aprobat inclusiv organigrama. Îi asigur pe angajați că nimeni nu pleacă, dimpotrivă, vom găsi soluția să facem încadrări, pentru că există deficit de personal. Asta este și una dintre problemele majore pe care le are institutul. S-a plecat din cauza condițiilor financiare. Suntem în căutare de specialiști. Va avea regim de unitate militară, dar asta nu înseamnă că tot personalul civil va deveni personal militar. Vă spun, însă, că nivelul conducerii va fi miliar” a spus Fifor.Ministrul a adăugat că ia în calcul varianta de a muta producția de vaccinuri în baza din Băneasa, păstrând, însă, și baza actuală, din zona Eroilor, care necesită investiții majore.La rândul său, ministrul Sănătății, Florian Bodog, a spus că producția de vaccinuri va începe în minimum doi ani.„Așa cum știm, acest institut este foarte important atât pentru România, precum și pentru toată Europa, datorită faptului că, în cazul în care reluăm producția de vaccin, vom putea acoperi golurile de la nivelul Europei. Comisarul european pentru sănătate, Vytenis Andriukaitis, a acceptat ideea de a sprijini institutul pentru ca acest institut să ajungă un pol european de producție de vaccinuri. Într-un timp foarte scurt vom începe producția de vaccinuri. Timp foarte scurt înseamnă minim doi ani pentru a produce un vaccin. Cred că se va începe cu tulpini, componente de vaccin, cred că ăsta va fi primul pas, și suntem pregătiți să reluăm producția de vaccin antigripal”, a spus Bodog.Guvernul a adoptat în 29 noiembrie hotărârea de organizare a Institutului Cantacuzino, trecut în subordinea Ministerului Apărării Naționale. Astfel, instituția se va numi Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.Actul normativ reglementează stabilirea modului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, a numărului maxim de posturi, precum și a bunurilor proprietate publică a statului asupra cărora se va exercita un drept de administrare.De asemenea, pentru îndeplinirea obiectului de activitate prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2017, se stabilesc, printre altele, tipurile de activități ce pot fi desfășurate de personalul institutului, modul de finanțare a cheltuielilor, sursele de constituire a veniturilor proprii, numărul maxim de posturi etc.Prevenirea îmbolnăvirilor, controlul bolilor transmisibile și sănătatea publică reprezintă o problemă de siguranță națională. Previziunile privind evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României în următoarea perioadă impun operaționalizarea capacităților naționale de producție a mijloacelor de imunoprofilaxie pentru siguranța stării de sănătate a populației.