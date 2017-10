Inima şi creierul au puterea să se regenereze

Inima și creierul au puterea să se regenereze

Ştire online publicată Joi, 02 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii de la Institutul „Victor Babeș” susțin că atât inima, cât și creierul au puterea să se regenereze. „Până acum vorbeam despre capacitatea ficatului de a se regenera. Acum am văzut că, până la 25 de ani, inima oamenilor se poate regenera cam 1% pe an, iar la vârstnici cam 0,5% pe an. Celulele telocite, descoperite în timpul studiului asupra pancreasului, și celulele stem pot ajuta la regenerarea cordului și a creierului în urma unei leziuni”, a afirmat Mihaela Gherghiceanu, șefa laboratorului de micro-scopie electronică din cadrul institutului.