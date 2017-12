ÎNGRIJORĂTOR! Mulţi români sunt infectați cu virusul hepatitic C şi nu știu acest lucru

ÎNGRIJORĂTOR! Mulți români sunt infectați cu virusul hepatitic C și nu știu acest lucru

Trei sferturi dintre cei infectați cu virusul hepatitic C nu știu acest lucru, a afirmat, marți, managerul Institutului "Matei Balș", Adrian Streinu-Cercel, la o conferință de specialitate organizată de Fundația "Prof. Dr. Matei Balș" și Academia Română.Avem circa 600.000 de pacienți cu hepatită C. (...) Stăm mai prost în partea de epidemiologie. Sunt județe în care nu avem nici măcar un epidemiolog. Nici măcar unul. Unele dintre județele respective chiar au treabă cu niște porturi. Giurgiu vă spune ceva? (...) Doar 75% din cei care sunt infectați cu virusul hepatitic C — și vedeți că la nivel planetar discutăm de circa 130 — 170 de milioane — deci 75% dintre ei nu știu că sunt, nu au habar că sunt infectați. Iar dintre cei care știu, ceilalți 25%, doar 3 până la 5% au acces la terapii", a spus profesorul doctor, la conferința "Hepatita C de la condamnare la vindecare — tratament și control".El a citat o statistică a OMS potrivit căreia una din 50 de persoane este infectată cu virusul hepatitic C, respectiv una din 50 de persoane are posibilitatea să aibă virus hepatitic B."Știm că peste 350.000 de oameni mor anual din cauza bolii cronice de ficat date de virusul hepatitic C. Acestea sunt date cât se poate de clare ale OMS. (...) Am făcut o cercetare pe 12.000 de persoane în cursul anului 2016, o analiză care a fost după toate standardele științifice, inclusiv analize statistice, și au fost incluse toate județele din România. Rezultatele finale au fost cam așa: avem niște zone roșii în care prevalența este de peste 8%, avem niște zone care sunt mai pale între 2-7% și avem doar câteva arii în care avem sub 2% prevalență de moment a virusului hepatitic C. (...) 37% din populația generală s-a testat pentru B și C și 17,7% pentru HIV, pe când utilizatorii de droguri 85%, respectiv 83% s-au testat cel puțin o dată", a precizat Streinu-Cercel.Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Corina Pop și-a manifestat speranța ca de la anul să se extindă tratamentul pentru persoanele bolnave de hepatită C."Sperăm ca la anul să extindem cu mult, cel puțin pentru pacienții cu fibroză F2 pentru genotipul I, și să luăm în considerare și grupele de pacienți care nu au fost încă tratați anul acesta. Adică cei care au fost rezistenți la primul tratament, care se pare că ar fi în jur de 60 de pacienți ce nu au răspuns la Viekirax în prima cură din primul an de tratament. De asemenea, pacienții transplantați care sunt infectați cu virusul C, care sunt vreo 80, care nici ei nu au putut fi tratați anul acesta", a explicat Pop.Ea a amintit că Ministerul Sănătății va porni de la anul șapte programe de screening."Am lansat și cred că mâine-poimâine se publică efectiv etapa I pentru screeningul pentru hepatita B, C, D, care pare să fie un program regional, ce cuprinde în special regiunile cu prevalență înaltă. El se va desfășura în următorii cinci ani. Este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, însă nu va putea să acopere în totalitate toate regiunile țării, nu pentru că nu am avea neapărat bani, ci pentru că organizarea unui astfel de screening populațional este extrem de dificilă. Ministerul pornește de la anul nu mai puțin de șapte screeninguri ceea ce va fi cu totul și cu totul dificil, nu pentru funcționarii ministerului neapărat, cât pentru doctorii care vor fi implicați, doctorii de familie, specialiștii, asistentele. Sistemul pe orizontală va fi implicat în multe proiecte, ceea ce le va face cu atât mai dificile", a susținut secretarul de stat.Sursa: Agerpres