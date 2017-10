Îngrijirile medicale la domiciliu, alternativă la spitalizarea prelungită

Îngrijirile medicale la domiciliu reprezintă un domeniu mai puțin cunoscut, conceput în scopul de a veni în ajutorul pacienților și al familiilor acestora, după externarea din spital. Concret, este o alternativă la spitalizarea prelungită și o soluție pentru cazurile în care pacienții nu pot sau nu vor să părăsească mediul familial al propriului domiciliu. Potrivit medicului Alexandra Haritini Iutis, serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru prestarea acestor servicii. Pentru a putea beneficia de aceste servicii, pacientul are nevoie de o recomandare. Ea se poate obține de la medicul de specialitate din ambulatoriu, medicul de familie și de către medicul de specialitate din spitale la externarea asiguraților, dar și de la medicul aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. La recomandarea medicului, serviciile de îngrijire medicală la domiciliu sunt oferite persoanelor dependente de domiciliu, temporar sau permanent, de echipe multidis-ciplinare alcătuite din medici, asistente medicale, kinetoterapeuți, logopezi și infirmiere. „În cadrul îngrijirilor medicale la domiciliu, se pot efectua următoarele manevre: măsurarea parametrilor fiziologici, administrarea medicamentelor, fie injectabil, fie oral, administrarea medicamentelor prin perfuzii, dar și recoltare de analize. De asemenea, se pot îngriji plăgile simple, suprainfectate și escarele multiple. Se mai au în vedere îngrijirea stomelor, fistulelor, tuburilor de dren, canulei traheale și educarea bolnavului și a familiei acestuia. Pentru cei care au nevoie, se poate măsura glicemia, se pot efectua sondaje, spălături și clisme, precum și dializă peritoneală. Totodată, se pot face manevre terapeutice pentru prevenirea complicațiilor pulmonare, vasculare și de decubit a persoanelor imobilizate la pat și se îngrijesc tegumentele și mucoasele persoanelor imobilizate și deshidratate. Tot la domiciliul celui bolnav se poate face recuperare medicală și fizio-terapie”, a explicat dr. Alexandra Haritini Iutis. Cum puteți beneficia de aceste servicii Aceste servicii medicale sunt decontate din Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate. Un asigurat (pacient) are dreptul la 90 zile / an de îngrijiri medicale la domiciliu, în una sau mai multe etape. Pentru a putea beneficia de acest serviciu, pacientul trebuie să fie externat din spital, iar la externare să primească din partea medicului specialist o recomandare de îngrijiri medicale la domiciliu, care să conțină, durata îngrijirii, ritmicitatea și serviciile medicale. Pentru pacienții cu afecțiuni neurologice și oncologice, internarea nu este obligatorie, aceștia putând beneficia de recomandarea medicului specialist din ambulatoriul (policlinica) de specialitate. Pentru aprobare din partea Casei de Asigurări, pacientul trebuie să dețină următoarele acte: recomandare de la medicul specialist,bilet de ieșire din spital, cerere către Casa de Asigurări, dovada calității de asigurat și actul de identitate. Serviciile de îngrijire la domiciliu încep la o zi după aprobarea cererii depuse la Casa de Asigurări de către pacient sau aparținători.Pentru a o contacta pe dr. Alexandra Haritini Iutis, puteți apela la 0722.471.893 sau 0727.768.727 sau puteți trimite un email la ahiperfectmed@gmail.com