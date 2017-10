Îngrijirea pielii pe timpul verii

Ştire online publicată Vineri, 13 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Îngrijirea pielii pe timpul verii este mai mult decât necesară. Razele ultraviolete, căldura excesivă, apa sărată a mării, transpirația sunt cei mai importanți factori care duc la pierderea vitalității și strălucirii pielii. Pentru a avea o piele frumoasă, trebuie să aveți o dietă echilibrată și să folosiți creme cu protecție UV, creme speciale pentru anotimpul călduros. Hidratarea este foarte importantă pentru a ne menține sănătatea pielii. O piele deshidratată reprezintă terenul propice dezvoltării ridurilor, acestea putându-se instala mult mai ușor. Beți cel puțin 1,5 litri de apă în fiecare zi. Formați-vă un obicei în a mânca foarte multe fructe și legume proaspete. Pe lângă conținutul bogat în vitamine și minerale, acestea conțin și apă și astfel ajută la o mai bună hidratare a pielii. După cum bine se știe, acțiunea razelor UV distruge sistemul de fibre de colagen și elastină și, prin urmare, pielea capătă un aspect îmbătrânit. Pentru a reduce efectele dăunătoare ale razelor UV, este recomandat să folosiți cremele cu factor de protecție specific pielii fiecăreia, dar și să consumați produse bogate în vitamina E. Această vitamină are un caracter puternic oxidant și ajută organismul să lupte cu efectele nedorite provocate de radiațiile UV. Vitamina E se găsește de obicei în semințe, arahide, alune, cereale, ulei de măsline. Folosirea cremelor hidratante cu factor de protecție trebuie făcută chiar și atunci când nu mergem la plajă. Mersul în oraș, în aer liber, ne face să fim la fel de expuși razelor soarelui. Tot din cauza soarelui pielea se îngroașă, pentru a se proteja cât mai bine. Îngroșarea pielii are ca efect secundar o mai slabă eliminare a toxinelor. Pentru a ajuta pielea să respire cât mai bine, se recomandă consumarea alimentelor bogate în zinc. Acest mineral se găsește cu precădere în carnea de vită, carnea de miel, carnea de pește, semințe de dovleac, lapte, drojdie de bere.