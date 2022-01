Infuziile de valeriană, mentă şi scorţişoară, ideale pentru reducerea durerilor

Din acest motiv, se promovează consumul de plante medicinale, care, datorită componentelor lor, au un efect pozitiv asupra durerii, fără a provoca reacții adverse majore. Deși principalele beneficii ale mentei sunt de a ameliora inflamația gastrică și gazele intestinale, aceasta are și un efect analgezic interesant care poate ajuta la reducerea durerilor, sunt de părere medicii. De asemenea, valeriana are o acțiune analgezică care poate ajuta la calmarea afecțiunilor comune, cum ar fi spasmele, durerile de cap sau crampele musculare, printre altele. Cum se consumă? Aveţi nevoie de o linguriță de rădăcină de valeriană (5 grame) şi de o cană de apă (250 ml). Aduceți apa la punctul de fierbere și adăugați valeriana, apoi lăsați-o încă trei minute. Luați-o de pe foc, lăsați-o să se odihnească și consumați băutura. Apoi, pe lângă faptul că este folosită ca mirodenie datorită aromei sale plăcute, scorțișoara are un efect analgezic care poate contribui la reducerea durerilor musculare, a crampelor și a spasmelor.

Chiar şi aşa, nu vă panicaţi! Există plante pentru ameliorarea durerii cu proprietăți analgezice, asta în afara medicamentelor prescrise de medic care pot ajuta la reducerea durerii, indiferent de originea și intensitatea acesteia. Totuși, utilizarea excesivă a analgezicelor convenționale poate avea efecte secundare asupra sănătății, în principal pentru că sunt fabricate din substanțe chimice care nu funcționează bine pentru toate organele corpului.