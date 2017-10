Dr. Mihaela Dobre:

„Infertilitatea nu trebuie confundată cu sterilitatea“

Deși este o situație tot mai des întâlnită, infertilitatea nu este un termen asociat corect cu problemele ambilor parteneri, ci este considerată a fi o problemă de natură strict feminină. Medicii clarifică lucrurile și răspund întrebărilor cuplurilor care nu reușesc să aibă copii., sunt două dintre cele mai frecvente întrebări pe care cuplurile sau femeile care nu reușesc să aibă o sarcină mi le adresează atunci când ajung în cabinet. De la bun început însă, trebuie să facem o precizare extrem de importantă. Infertilitatea este de cauză comună și acest diagnostic poate fi pus numai după ce un cuplu care nu a obținut nicio sarcină pe parcursul unui an, în ciuda faptului că a avut raporturi sexuale cu o rată de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. În schimb, sterilitatea înseamnă o situație definitivă, care fie este reprezentată de o femeie care nu are funcție ovariană, fie de un bărbat fără spermatozoizi”, a explicat dr. Mihaela Dobre, medic primar obstetrică-ginecologie.Una dintre cauzele infertilității, care de altfel este și foarte des întâlnită, este înfundarea trompelor. Pentru această problemă, medicii recurg la o procedură medicală care este eficientă, dar care este greu de suportat., mai spune medicul.Dacă vorbim despre infertilitate, medicul susține că aceasta se poate rezolva cu tratament medicamentos, urmând ca pacienta să fie monitorizată. De altfel, la o femeie care are un ciclu menstrual regulat, primul pas este calcularea perioadei de ovulație. Pentru o femeie care nu are menstruația regulată, soluția sunt testele prin care se poate depista perioada fertilă., spune dr. Dobre.