Infecţiile respiratorii, tema cursului „Şcoala Mamelor”

Infecțiile respiratorii, tema cursului „Școala Mamelor”

Cursul „Școala Mamelor”, dedicat informării mămicilor și familiilor despre creșterea corectă a copilului, a ajuns la a doua ediție și a avut ca temă de dezbatere prevenția și tratarea infecțiilor respiratorii.Dezbaterea a avut loc la Centrul Medical Rizea, clinică ce a inițiat întregul proiect. Alături de mămicile prezente la curs, s-au aflat și trei tătici, care s-au arătat la fel de interesați de informațiile lansate de pediatrii. „Am venit cu soția pentru a înțelege din timp ce situații putem întâmpina și cum le putem face față. Este la fel de important pentru mine să am grijă de copilul nostru în aceeași măsură ca soția mea”, a explicat unul dintre tătici.„«Școala Mamelor» este o inițiativă care susține în primul rând prevenția. Este foarte important ca viitoarele mămici să știe cât mai multe informații despre prevenirea bolilor la care sunt expuși cei mici, dar și despre tratamentul corect destinat acestor grupe de vârstă, adică sugari”, a explicat dr. Mihai Rizea, coordonatorul proiectului, director al Centrului Medical Rizea.Prof. dr. Valeria Stroia, medic pediatru, a explicat de ce incidența bolilor respiratorii este mai ridicată în sezonul rece și care sunt măsurile pe care mamele le pot lua pentru a combate aceste afecțiuni: „Răceala și gripa comună sunt specifice sezonului rece datorită expunerii la frig. Această expunere la factorii de mediu duce la apariția virusurilor. Copilul pierde căldură prin piele și astfel este mai predispus la îmbolnăvire”.Confortul copilului începe să se diminueze când apar febra, obstrucția nazală și inflamarea căilor respiratorii care necesită controlul medical în cazul în care simptomele persistă mai mult de 1-2 zile. Este foarte important ca, pe lângă evitarea factorilor de mediu care pot provoca boala, să se respecte regulile de igienă a copilului și a persoanelor care vin în contact cu acesta. Cu cât vârsta copilului este mai mică, cu atât posibilitățile de apărare ale organismului său sunt limitate. De aceea, medicii susțin în continuare alăptarea la sân a copilului cel puțin până acesta împlinește o jumătate de an. Primii anticorpi care îl pot ajuta să treacă peste boală sunt luați chiar din laptele matern.„Primii anticorpi pe care copilul îi sintetizează vin din alăptarea la sân. Cu cât copilul este corect alimentat în primele șase luni, are o greutate normală și este ferit de boli, cu atât organismul lui este mai puternic”, a completat dr. Valeria Stroia.Simptomele răcelilor comune„Două grupe de vârstă sunt predispuse la îmbolnăvire în sezonul rece: copiii și vârstnicii, cei care au un mecanism de apărare deficitar. Simptomele care apar în cazul gripelor și răcelilor sunt: secreția nazală abundentă, strănutul repetat, febra, tusea, durerea musculară, oboseala, dureri de cap și înfundarea nasului. La sugari, primul simptom de inflamare a laringelui este refuzul de a mai înghiții”, explică dr. Stroia.Medicii susțin că este foarte important și numărul de episoade de îmbolnăvire pe an, care poate arăta părinților că cei mici au probleme cu sistemul imunitar și le indică acestora ce tip de tratament trebuie să le administreze. Față de febră, care poate fi tratată acasă dacă nu depășește valori mari, tusea poate fi un element care să atragă atenția asupra unei posibile inflamații virale.Infecțiile respiratorii produc complicațiiMedicii susțin că infecțiile respiratorii apar datorită anumitor tipuri de virusuri și pot avea o evoluție rapidă în cazul copiilor.„Dacă sugarul are sistemul imunitar slab, aceștia se pot exacerba și pot crea boala. Printre cele mai frecvente, sunt faringita, rinita, amigdalita, sinuzita, bronșita și otita. Aceste afecțiuni necesită monitorizarea medicală și tratamentul individualizat pe grupe de vârste și în funcție de dimensiunea bolii”, a explicat dr. Gherghina Rizea, medic primar pediatrie generală.Medicii prezenți la eveniment susțin că respectarea regulilor de igienă și alimentație în creșterea copilului sunt esențiale pentru a combate o serie de probleme de sănătate.