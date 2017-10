Îndulcitori fără calorii

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2008.

Îndulcitorii artificiali nu cresc nivelul glicemiei așa cum o face zahărul. Sunt folosiți în curele de slăbire, ca alternativă fără calorii sau de către diabetici, deoarece îndulcitorii artificiali nu cresc nivelul glicemiei. De fapt, îndulcitorii artificiali au tot atâtea calorii ca și zahărul, însă, fiind de sute de ori mai dulci decât zahărul, se folosesc în cantități mai mici. Astfel aportul caloric este nesemnificativ. Zaharina este cel mai cunoscut și cel mai vechi dintre toți îndulcitorii. Este de 300 de ori mai dulce decât zahărul și nu are practic nicio calorie, având în vedere că este nevoie de o cantitate foarte mică pentru a-și face efectul. Are însă un mare inconvenient, deoarece produsul se poate folosi doar după prepararea băuturilor sau a alimentelor. În urma fierberii capătă un gust amar. Ciclamatul de sodiu este un alt produs folosit, este de 30 de ori mai dulce decât zahărul. Doze mai mari pot provoca diaree sau colici. Aspartamul este un îndulcitor care se folosește foarte des în sucurile light. Conține o sursă de fenilalanină care este toxică pentru persoanele care suferă de boala congenitală fenilcetonurie. Conține metanol, o altă substanță cangerigenă și periculoasă. Aspartamul este singurul dintre îndulcitori pe care organismul uman îi poate descompune. Zaharina, ciclamatul de sociu și acesulfamul nu modifică în nici un fel funcționarea corpului și sunt eliminate în totalitate și nemodificate prin urină. Sunt de preferat îndulcitorii sub formă de tablete.