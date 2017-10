„Indiferent sub tutela cui funcţionăm, important este să supravieţuim!“

Managerul Spitalului CF Constanța:

„Indiferent sub tutela cui funcționăm, important este să supraviețuim!“

Cele 11 spitale CFR transferate, anul trecut, de la Ministerul Transporturilor la Ministerul Sănătății ar putea fi retransferate, potrivit unei Ordonanțe de Urgență, aflată în dezbatere publică.Cele 11 spitale sunt Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea, Spitalul Clinic Căi Ferate Timișoara, Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța, Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova, Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, Spitalul General Căi Ferate Brașov, Spitalul General Căi Ferate Galați, Spitalul General Căi Ferate Ploiești, Spitalul General Căi Ferate Sibiu și Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin. Astfel, Ministerul Transporturilor redevine ordonator principal de credite al acestor unități sanitare, preluând și patrimoniul spitalelor, dar și personalul. În acest context, conducerea Spitalului Căi Ferate Constanța susține că, indiferent de minister, unitatea sanitară are nevoie de sprijin financiar.„Până în momentul de față, nu am primit niciun document oficial care să anunțe această nouă schimbare. Tot ce știm, știm din presă, iar acest lucru nu ne permite să comentăm foarte mult pe marginea subiectului. Pe de altă parte, situația financiară a spitalului este aceiași, iar noi considerăm că datoria noastră este să ne preocupe serviciile medicale. Noi prestăm servicii medicale și, indiferent sub tutela cui funcționăm, important este să supraviețuim. Desigur că, tradițional, ne era mai bine la transporturi, mai ales că aici am crescut, însă vom vedea cum se rezolvă și problema patrimoniului și vom discuta la momentul la care lucrurile vor fi certe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Dorel Oprea, managerul Spitalului CF Constanța.