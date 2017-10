Incredibil! Un bărbat s-a vindecat de HIV

Specialiștii au făcut progrese importante în ce privește tratarea infeției HIV. Un bărbat din Marea Britanie ar putea fi primul om din lume din sângele căruia a fost îndepărtat complet virusul HIV cu ajutorul unei noi terapii dezvoltată de o echipă de cercetători de la cinci universități britanice. Pacientul, în vârstă de 44 de ani este unul dintre cele 50 de persoane supuse tratamentului care vizează acest virus, chiar dacă se află în fază latentă, informează, duminică, The Sunday Times.Aceasta reprezintă prima terapie creată pentru a identifica și distruge virusul HIV aflat în orice parte din organism, inclusiv în celulele aflate în fază latentă care sunt trecute cu vederea de tratamentele actuale, mai arată sursa citată.Potrivit oamenilor de știință, în urma tratamentului din sângele pacientului a dispărut orice urmă a virusului HIV.”Este una dintre primele încercări serioase de a trata complet HIV”, a declarat Mark Samuels, manager în cadrul „National Institute for Health Research Office for Clinical Research Infrastructure” (NIHR — NOCRI). „Explorăm posibilitatea reală de a elimina HIV. Este o provocare imensă și ne aflăm încă la început, dar progresul a fost remarcabil'”, a mai spus acesta.Tratamentul experimental este derulat de oameni de știință de la Universitatea Oxford, Universitatea Cambridge, Imperial College London, University College London și King's College London.În cazul în care se dovedește un succes, acest tratament va oferi o speranță în cazul acestei probleme de sănătate considerată incurabilă.