Inconştienţă! Părinţii îşi tratează copiii cu medicamente nepotrivite vârstei lor

Inconștiență! Părinții își tratează copiii cu medicamente nepotrivite vârstei lor

Cele mai frecvente probleme de sănătate, în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, sunt răceala și gripa, arată un studiu, realizat la solicitarea Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF), care a avut drept scop investigarea principalelor dificultăți cu care se confruntă părinții în timpul episoadelor de boală ale copiilor.Jumătate dintre părinții români tratează durerea și febra juniorilor cu medicamente nepotrivite vârstei lor. Pentru 22% dintre părinți, cea mai mare temere vizavi de copiii lor este apariția unei boli care le-ar putea pune în pericol starea de sănătate, urmată de temeri legate de siguranța copilului și stabilitatea financiară.Infecțiile respiratorii sunt cele mai frecvente afecțiuni ale copiilor între 7 și 12 ani. Majoritatea copiilor răcesc în fiecare an, iar mai mult de o treime dintre ei răcesc chiar și de trei ori pe an. Tratamentul, în caz de răceală și gripă, îi pune în dificultate pe jumătate dintre părinții cu copii peste 7 ani, pe motiv că nu există opțiuni în materie de analgezice și antipiretice special concepute pentru această categorie de vârstă. Astfel, doi din 10 părinți sunt nevoiți să le administreze copiilor tratamente pentru o categorie de vârstă mai mică.Și toleranța juniorilor la administrarea de medicamente reprezintă o provocare pentru părinți. 30% dintre copiii peste 7 ani acceptă mai ușor tratamentul dacă are gust plăcut, iar 15% apreciază ușurința la înghițire.De ce se tem părințiiPrincipalele temeri ale părinților, atunci când copilul se confruntă cu infecții respiratorii, sunt episoadele de febră și riscul de complicații, precum pneumonia. Febra, deși un răspuns na-tural al organismului la o infecție, din cauza stării generale proaste, a lipsei apetenței asociate, determină îngrijorarea majoră a părinților și trebuie combătută eficient cu un medicament administrat în doza corectă.„Șapte din 10 părinți merg cu copilul la control, la medicul de familie sau la medicul pediatru, în cazul în care acesta trece printr-un un episod de boală. Aproape o cincime dintre părinți le administrează copiilor medicamente deja testate, care au funcționat și în alte episoade de boală și doar un părinte din zece încearcă, pe cât posibil, să își lase copilul să depășească episodul de boală, fără medicamente, preferând să îi administreze tratament doar dacă boala pare să se înrăutățească”, au declarat reprezentanții SNMF.Atunci când vine vorba de tratament, o proporție majoritară de părinți, 94%, aleg medicamente doar la recomandarea medicului sau farmacistului, iar pentru 10% dintre aceștia, contează ca medicamentele respective să fie și o marcă de încredere.Risc de dozareinadecvată vârsteiCea mai mare dificultate pentru părinți este alegerea unor analgezice și antipiretice destinate copiilor mai mari, țintite pe nevoile și greutatea acestora. Aproximativ jumătate dintre părinți susțin că nu există o varietate largă de medicamente analgezice și antipiretice special destinate copiilor mari, peste 7 ani. Astfel, 20% dintre aceștia se văd nevoiți să le adminis-treze copiilor analgezice și antipiretice pentru o categorie mai mică de vârstă. Dozarea corectă a medicamentului este însă extrem de importantă, susțin medicii.„Într-adevăr, categoria copiilor peste 7 ani este mai specială, în sensul că ei nu mai sunt nici copii mici, dar nici adulți. În plus, este o perioadă de creștere, în care nevoile se schimbă rapid. Din nefericire, copiii mari ajung să fie tratați cu medicamente analgezice și antipiretice pentru adulți sau pentru o categorie de vârstă mai mică, nepotrivite pentru nevoile și greutatea lor. Jumătate dintre părinții participanți la acest studiu au declarat că le este ușor să aleagă, însă atenție la dozare, pentru că, dacă le administrează copiilor un produs cu care sunt obișnuiți la vârstele anterioare, riscul este de subdozare. Deci, preparatele gata dozate special destinate acestei categorii de vârstă ar trebui să fie preferate de părinți”, a declarat dr. Ileana Efrim, medic de familie.Potrivit medicului de familie, pre-paratele gata dozate sunt mai sigure și mai ușor de administrat inclusiv în cazul copiilor care își administrează singuri medicamentele, copiilor care rămân singuri acasă, care își iau tratamentul la școală, în tabără etc. sau care stau cu bone, bunici. Preparatele gata dozate au avantajul că nu necesită ajustare permanentă și se poate reconstitui administrarea pe o zi, în caz de suspiciune că tratamentul a fost subdozat sau supradozat.