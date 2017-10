Începe sezonul răcelilor. Sfaturi de la medici pentru un sistem imunitar puternic

Toamna este anotimpul marilor schimbări. Ne aflăm într-o etapă de tranziție, iar starea de sănătate are de suferit odată cu schimbarea climatică. Medicii de familie sunt de părere că luna septembrie este perioada perfectă în care atât adulții, cât și copiii trebuie să se pregătească pentru anotimpul rece.Temperaturile scad gradual, aerul devine mai aspru, mai uscat, vântul este mai rece, iar zilele sunt tot mai scurte.Deși aceste schimbări ni se par absolut normale, organismul nostru nu le percepe deloc bine. Sezonul în care devenim vulnerabili în fața virusurilor este, oficial, deschis.Deși nu există un remediu universal care să ne ferească de bolile sezonului, alimentația sănătoasă rămâne cel mai bun tratament.„Corpul omenesc trebuie să aibă o linie de apărare bună. Sistemul imunitar de apărare a organismului necesită o nu- triție bună”, ne spune medicul Loti Popescu.Imunitate direct din naturăEste bine de știut că pentru această perioadă există anu-mite elemente nutritive ce fac front comun pentru a apăra organismului de boli.Primul dintre ele este vitami-na E. Dacă alegeți să consumați legume de culoare verde, ouă, germeni de grâu, ficat, uleiuri, atunci trebuie să știți că or-ganismul vostru va beneficia de un antioxidant puternic ce pre-vine deteriorarea lipidelor și a uleiurilor esențiale, incluzând și acizii grași Omega-3.Vitamina E este, de aseme-nea, un cofactor la producția unei molecule antioxidante importante: Glutatione.Experimentele au arătat că vitamina E reduce daunele produse de componenții smo-gului.Toamna, și nu numai, regenerarea organismului este un factor important atunci când vine vorba despre sănătatea noastră. De aceea, din ecuație trebuie să facă parte și binecunoscuta vitamină C, aliat al funcționării corecte a sistemului imunitar. Se găsește în citrice, broccoli, măceșe, ardei și multe alte fructe și legume. La fel de bună precum anterioarele, vitamina A se găsește în morcovi, spanac, verdeață. Are proprietăți de antioxidant natural extrem de important pentru apărarea plămânilor de acțiunea nocivă a fumului de țigară. Vitaminele din grupul B nu sunt nici ele de neglijat. Bananele, verdeața, morcovii, mărul, cartofii conțin B-urile, unele din-tre cele mai importante vitamine pentru apărarea organismului, care mai au și avantajul faptului că ajută sistemului respirator. De asemenea, asigură și o barieră naturală în calea infecțiilor. „Seleniul, probabil cel mai important antioxidant pentru sănătatea umană, este factorul cheie al uneia dintre cele mai importante enzime zdrobitoare de radicali liberi din organism. Se găsește în tărâțe, țelină, usturoi, pește, mazăre, dar este deseori insuficient în dieta omului modern. Multe fructe, vegetale, cereale și uleiuri din vegetale conțin vitamine și minerale, având calități antioxidante. Extractul de ceai verde, extractul de armu-ariu, extractul din semințe de strugure, licopenul, coenzima Q10, acidul alfa-lipoic, Gingko Biloba sunt, de asemenea, antioxidanți utili pentru sănătate. Folosiți-i în alimentație și veți trăi sănătos!”, concluzionează medicul Loti Popescu.