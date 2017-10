Începe noul an şcolar. Ce analize sunt recomandate copiilor înainte de intrarea în colectivitate

Începe noul an școlar. Ce analize sunt recomandate copiilor înainte de intrarea în colectivitate

Mai sunt aproximativ două săptămâni și începe școala. Școlarii și preșcolarii, fie că sunt sau nu pregătiți, vor începe un nou an școlar, cu bune și cu rele. Pe lângă cumpărăturile uzuale pe care le fac părinții în prag de an școlar, haine noi, rechizite etc., aceștia trebuie să țină cont și de evaluarea sănătății celor mici.În acest sens, specialiștii îi avertizează pe părinți că în colectivitate, bolile se transmit rapid, mai ales la copii, deoarece sistemul imunitar nu este complet dezvoltat. De aceea, la începerea grădiniței sau a școlii sunt necesare o serie de analize medicale pentru depistarea anumitor afecțiuni ce pot determina îmbolnăviri în cadrul grupului. Medicii specialiști ne spun că analizele uzuale recomandate copiilor înainte de intrarea în colectivitate sunt: exsudatul faringian, exsudatul nazal, examenul coproparazitologic și coprocultura.Exsudatul faringian și nazal Această investigație reprezintă recoltarea de secreții de la nivelul faringelui și a cavității nazale, urmată de efectuarea de culturi pe diferite medii pentru a identifica agenții patogeni. Exsudatul faringian se recoltează dimineața, înainte de a consuma alimente sau lichide, deoarece acestea îndepărtează bacteriile existente pe suprafața amigdalelor și a mucoasei faringiene. Este important să evităm spălarea dinților, deoarece majoritatea pas-telor de dinți conțin substanțe antibacteriene.„Dintre bacteriile care pot fi localizate la nivelul căilor respiratorii, cele mai periculoase sunt: streptococul de grup A, responsabil de faringo-amigdalite, otite etc. Reumatismul articular acut și afectarea renală sunt complicații ale acestei infecții. De asemenea, streptococul de grup A este agentul etiologic al scarlatinei.Și streptococcus pneumoniae sau pneumococul, care se găsește în flora orofaringiană normală la majoritatea populației, poate determina infecții serioase la copii: sinuzita, otita, pneumonia și chiar meningita. Stafilococcus aureus poate determina infecții de căi respiratorii superioare, dar și infecții ale pielii și țesuturilor moi. Totuși stafilococul auriu este frecvent întâlnit în populație, la așa-numiții purtători sănătoși. Neisseria meningitidis sau meningococul determină o formă foarte gravă de meningită. Haemophilus influenza este o bacterie responsabilă de apariția de infecții de căi respiratorii superioare (amigdalite, epiglotite, otite etc), pneu-monii și meningite, în special la copii mai mici de 5 ani”, potrivit dr. Adriana Amarandei, medic pediatru.CoproculturaAnaliza materiilor fecale are ca scop identificarea copiilor cu infecții digestive sau a celor asimptomatici care elimină microbi prin scaun, fiind în acest fel o sursă de infecție pentru cei din jur.Potrivit medicilor specialiști, în mod normal, tubul digestiv este intens populat cu bacterii care nu sunt patogene. Cele cu semnificație patogenă sunt: shigella, salmonella, escherichia coli, klebsiella.Examenul coproparazitologicAcesta permite identificarea paraziților intestinali, respectiv a ouălor pe care aceștia îi elimină în scaun. Paraziții cel mai frecvent întâlniți sunt: oxiurii, giardia intestinalis, limbricii, taenia solium și taenia saginata.„Examenul coproparazitologic impune recoltarea fecalelor în coprocultorul fără mediu de cultură. Acest examen necesită repetarea lui la intervale de câteva zile, deoarece ouăle, chisturile sau larvele unor paraziți nu se elimină zilnic. În com-pletarea acestor investigații, se mai recomandă: consult oftalmologic pentru depistarea din timp a tulburărilor de vedere, consult ORL cu testarea acuității auditive, consult pediatric pentru o evaluare mai amănunțită a stării de sănătate a copilului”, adaugă specialistul.