Încă un copil mort din cauza neglijenţei. Fată de 11 ani, infectată din cauza unui cui ruginit

Încă un copil mort din cauza neglijenței. Fată de 11 ani, infectată din cauza unui cui ruginit

O fetiță în vârstă de 11 a murit din cauza tetanosului, după ce a fost infectată prin înțeparea cu un cui ruginit. Potrivit mai multor surse, fetița ar fi făcut tratament în mai multe spitale din județele Mureș și Alba.Fata în plasament și s-a înțepat într-un cui ruginit în casa asistentului maternal care o avea în grijă. Copilul ar fi făcut injecția antitetanos, însă infecția fatală s-a produs, după care a survenit moartea acestuia.XXXCalvarul a început pe 26 iulie când fata de 11 ani și-a înțepat piciorul stâng într-un cui,în casa asistentului maternal care o avea în grijă. Imediat, femeia a dus-o la Spitalul Municipal Târnăveni, unde medicul i-a făcut vaccin antitetanos.„I s-a administrat o fiolă de Tetanox, vaccin antitetanic, după care i s-a recomandat să se prezinte în seviciul ambulator în condițiile în care apar ceva probleme. Evoluția pe moment a fost favorabilă”, a declarat directorul medical al Spitalului din Târnăveni, Răzvan Mihăileanu.Totul părea în regulă, însă trei zile mai târziu durerile la picior au reapărut. La Spitalul Municipal Blaj, medicii i-au curățat rana și i-au prescris ibuprofen. După alte două zile, copilul a început să aibă dureri crunte în aproape tot corpul. S-a întors cu ambulanța la Blaj, unde a primit și antibiotice.„S-a prezentat la serviciile de pediatrie cu un sindrom hipotemic, hipokinetic. În urma investigatiilor i s-a pus diagnosticul de infecție bacteriană nespecifică și ulterior, a doua zi a fost transferată la clinica de infecțioase din Alba Iulia”, a precizat directorul medical al Spitalului Municipal Blaj, Ioana Suciu.Aici, medicii au chemat un elicopter SMURD care s-o ducă pe fetiță la Târgu Mureș. Diagnosticul de la Spitalul de Urgență: tetanos. Vaccinul făcut în urmă cu nouă zile nu funcționase.„Prezenta hipotomie generalizată, dureri dorso-lombare, precum și simptomatologie de tetanos. A fost internată pe secția ATI copii, i s-a administrat tratamentul cu antibiotice specific bolii și de asemenea i s-a adminstrat serul antitetanic”, a spus purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgență Târgu Mureș, Mariana Negoiță.După patru zile în care fetița a stat între viață și moarte, corpul ei slăbit a cedat.„Ne-au zis că starea ei este staționară, prin urmare ar fi semne de îmbunătățire, iar în 5 seara ne-au anunțat că minora a decedat”, a precizat directorul DGASPC Alba, Sorin Chirilă.Fetița era născută în Italia, de o mamă minoră. Direcția pentru Protecția Copilului precizează că fetița a primit toate vaccinurile obligatorii, de la momentul intrării în plasament, la vârsta de 2 ani și jumătate. Nu e clar dacă le-a primit și pe cele din primele luni viață, în Italia.„Am făcut vaccin până la patru luni jumătate. Când s-a născut și la trei luni și jumătate. Nu mai îmi aduc aminte, am născut-o minoră și n-am știut chestiile acestea”, a spus mama biologică a fetei.„Dacă o persoană nu a fost vaccinată deloc sau a fost vaccinată doar parțial, atunci când se administrează o doză de vaccin după o plagă care poate să creeze risc de apariție a tetantosului, anticorpii apar abia după două săptămâni”, a explicat medicul epidemiolog Maria Brumboiu.Medicul de familie al fetei, care ar trebui să aibă o evidență a vaccinurilor, nu a vrut să facă nicio declarație. Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă, scrie digi24.ro