Încă un copil cu suspiciuni de sindrom hemolitic-uremic va fi transferat la București

Ştire online publicată Joi, 25 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Încă un copil cu suspiciuni de sindrom hemolitic-uremic va fi transferat, azi, de la Spitalul Municipal Câmpulung Muscel la Spitalul "Marie Curie" din București. Potrivit reprezentanților Spitalului de Pediatrie Pitești, care au fost sesizați despre noul caz, este vorba despre un bebeluș în vârstă de sub un an din comuna Poienarii de Muscel. A fost internat la Spitalul Municipal Câmpulung Muscel, unde analizele au indicat că ar suferi de sindrom hemolitic-uremic.Pe baza rezultatelor analizelor, autoritățile medicale au decis transferul la Spitalul "Marie Curie" din București."Am fost anunțați de la Spitalul din Câmpulung că va veni un copil care are semne clinice de boală. Vom vedea când sosește ce are. Prezintă diaree sanguinolentă", a declarat, pentru AGERPRES, medicul Mihaela Bălgrădean.