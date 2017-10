Încă doi copii cu boală diareică acută, transferaţi la Bucureşti

Încă doi copii cu boală diareică acută, transferați la București

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Doi copii diagnosticați cu boală diareică acută au fost transferați în ultimele 24 de ore de la Spitalul de Pediatrie Pitești la Spitalul Marie Curie din București, au anunțat, sâmbătă, reprezentanții Instituției Prefectului Argeș.Unul dintre copii are un an și jumătate, iar celălalt un an și nouă luni.În spitalele din județul Argeș mai sunt internați sâmbătă 32 de copii, care prezintă scaune diareice, cu 11 mai puțin decât în urmă cu o zi, potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului. Dintre cei 32 de copii internați la unități medicale din Argeș, 26 sunt mai mici de doi ani, scrie realitatea.net