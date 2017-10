În vacanţă cu ceaiul de mentă

În vacanță cu ceaiul de mentă

Ştire online publicată Miercuri, 06 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Ceaiul de mentă este unul dintre cele mai bune remedii în tulburările digestive care apar în timpul concediului. Menta acționează eficient în cazul indigestiilor, infecțiilor gastro-intestinale, balonărilor, enterocolitelor, diareii. Menta are proprietăți antiseptice, astringente, diuretice, depurative, calmante. Frunzele de mentă conțin 2,5% ulei volatil - care îi conferă plantei proprietăți antibacteriene. De altfel, o parte din medicamentele destinate afecțiunilor digestive au în compoziție extract de mentă. Specialiștii ne sfătuiesc să folosim menta fie sub formă de infuzie, fie sub formă de pulbere. Infuzia se pregătește dintr-o linguriță de frunze la 200 ml apă fierbinte. Se beau două-trei căni de infuzie rece pe zi, fără zahăr. Pentru stimularea digestiei se administrează sublingual pulbere din frunze uscate de mentă. Frunzele de mentă previn apariția gazelor, balonărilor. Persoanele cu gastrită, ulcer gastric sau reflux gastroesofagian ar trebui să evite menta. Uleiul volatil din frunzele de mentă poate provoca arsuri în asemenea cazuri. În afară de tulburările digestive, menta are rezultate foarte bune în insomnii sau stări de agitație ce apar în primele zile de concediu. Pentru a avea un somn liniștit, seara, înainte de culcare, e bine să bem o cană cu infuzie de mentă. Aroma răcoritoare a mentei înlătură tensiunea nervoasă provocată de stres, de oboseală, de lipsa somnului. Infuzia din frunze de mentă calmează durerile de cap. De asemenea, o cană cu infuzie de mentă ne ajută să facem față mai ușor caniculei. Infuzia este o băutură răcoritoare, tocmai bună pentru a preveni deshidratarea.