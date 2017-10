ÎN SFÂRŞIT! Cardul de sănătate şi-a revenit, după trei zile de blocaj

ÎN SFÂRȘIT! Cardul de sănătate și-a revenit, după trei zile de blocaj

Ştire online publicată Joi, 13 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cardurile de sănătate sunt din nou funcționale, după ce au fost blocate timp de trei zile. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au anunțat că au remediat problemele tehnice și că în maxim 30 de zile va fi semnat un nou contract de mentenanță.După trei zile în care nu a funcționat, cardul de sănătate poate fi utilizat din nou de medicii care vor să elibereze trimiteri la specialiști sau rețete gratuite și compensate.Șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a declarat la Realitatea TV că au fost remediate problemele tehnice legate de cardul de sănătate și acesta este din nou funcțional, joi dimineață."Sunt în discuții în acest moment pentru asigurarea unui nou contract de mentenanță. În maxim 30 de zile sperăm să fie semnat și să nu mai existe niciun fel de probleme pe viitor", a declarat Radu Țibichi, președintele CNAS.Cardurile de sănătate au fost blocate timp de trei zile. În tot acest timp, medicii și pacienții au fost cei care au de suferit. Asta pentru că unele farmacii nu dau medicamente pe rețete.CNAS nu mai are în prezent un contract pentru mentenanța sistemului IT al cardului de sănătate de la sfârșitul anului trecut. Potrivit unui sondaj realizat în august de Colegiul Medicilor din București, sistemul dă erori cel puțin o dată pe săptămână. Consecințele sunt pe măsură: serviciile oferite de medici se validează parțial.Deși rețetele se pot elibera în mod offline, cadrele medicale nu pot verifica dacă pacientul este sau nu asigurat. În acest fel, medicii riscă să plătească rețetele compensate, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte cu orele primirea unei rețete."Am avut surpriza că rețetele eliberate offline nu au fost eliberate în farmacii. adică degeaba le am dat. Erau rețete acute, la copiii cu febră. Alea sunt valabile 24 de ore", spune un alt medic de familie, Elena Stângă."Să știți că conexiunea la card nu merge. De ieri încontinuu nu s a remediat problema. Nu ne lasă calculatoarele să intrăm offline", a declarat o farmacistă.Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susțin însă contrariul."Cei din farmacii au obligația să ridice reteta. nici măcar nu au nevoie de card. Au obligația să o ridice până la sfârșitul lunii. Nu se întâmplă nimic, nu se invalidează rețeta", a explicat Dan Stoica, de la Casa de Asigurări de Sănătate, scrie realitatea.net