În ce condiţii ne vom putea interna în spital

Reforma în sistemul medical

În ce condiții ne vom putea interna în spital

Reforma în sistemul sanitar nu poate exista fără o reformă în cadrul spitalelor, susțin reprezentanții Ministerului Sănătății, iar schimbările care vizează instituțiile sanitare au în centru preocuparea față de pacient. Astfel, după stabilirea pachetului de servicii medicale de bază, condițiile în care pacienții se pot interna în spital se vor schimba dramatic.Dacă, până acum, pacienții care ajungeau la spital erau internați pe baza recomandărilor medicilor, odată cu stabilirea noului pachet de servicii medicale de bază, lucrurile se vor schimba. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, susține că reforma din sistemul sanitar nu poate fi aplicată fără o reformă în cadrul spitalelor. „Reforma sănătății înseamnă și reforma spitalelor. Nu putem vorbi de o reformare a sistemului sanitar fără o reformare a părții sale esențiale, unde se consumă și cele mai multe resurse, adică spitalul. Mai mult decât atât, am constatat că în sistem s-a perpetuat o percepție pe care o consider păguboasă, aceea că valoarea principală a unui spital este patul. Valoarea unui spital trebuie să fie dată de serviciile pe care le oferă pacienților și calitatea acestora, de capacitatea sa de a utiliza cât mai eficient resursele și de a găsi soluții manageriale. În pachetul de bază se prevede clar faptul că decizia de internare trebuie să țină cont de epuizarea resurselor diagnostice și terapeutice din celelalte domenii de asistență”, a declarat ministrul Eugen Nicolăescu.Cine e tratat în afara spitalului Serviciile trebuie să fie acordate pacienților când, unde și cât timp au nevoie. Asta înseamnă eliminarea internărilor nejustificate: în internare continuă trebuie să ajungă acele cazuri care nu pot fi rezolvate la celelalte nivele de asistență - în ambulatoriul de specialitate sau în spitalizare de zi. Acest lucru presupune ca pacienții să nu fie ținuți în spital decât dacă este nevoie, și nu pentru a se lua bani în plus pe o zi de spitalizare. „Avem în vedere mai multă ordine în sistem și mai multă predictibilitate prin definirea clară a criteriilor de spitalizare, pe fiecare tip de spitalizare. Astfel, pachetul de bază definește trei modalități de acordare a asistenței medicale spitalicești și criteriile precise pentru fiecare din ele: spitalizarea de zi care poate fi de maximum 12 ore, spitalizarea continuă, care poate fi de o zi - între 12 și 24 de ore și cea de peste 24 de ore. Vorbim de asemenea despre prevenirea spitalizărilor evitabile - cu excepția urgențelor, spitalul trebuie să devină ultima poartă de acces în sistem, doar pentru cazurile care nu pot fi rezol-vate la celelalte nivele de asistență. În acest sens, le-am solicitat managerilor să trimită propriile planuri de reconfigurare a spitalelor, în care să urmărească: asigurarea serviciilor medicale la un standard de calitate, echilibrarea cheltuielilor de funcționare a spitalului între cele destinate medicamentelor, materialelor sanitare, salariilor, utilităților, utilizarea optimă a numărului de paturi, internarea doar a cazurilor care nu pot fi rezolvate la celelalte nivele de asistență și creșterea numărului celor tratate în ambulatoriul de specialitate”, a explicat ministrul Sănătății.