În cazurile grave, prostata mărită poate fi tratată doar cu bisturiul

Când tratamentul farmacologic eșuează, singura soluție pentru a trata prostata mărită rămâne intervenția chirurgicală. Tipul de operație potrivit va fi stabilit de medic, în funcție de vârsta și starea de sănătate a bolnavului. Mărirea în volum a prostatei (glandă sexuală masculină, situată dedesubtul vezicii urinare, în zona porțiunii inițiale a uretrei) afectează funcționarea întregului organism. În mod normal, prostata are până în 20 de grame, dar cu trecerea anilor și modificarea echilibrului hormonal, glanda poate crește în volum, ducând la apariția tulburărilor urinare, infecțiilor la rinichi etc. Tipuri de intervenții chirurgicale Prima metodă de tratament este cea medicamentoasă. De la o anumită intensitate a simptomelor, când apar complicațiile, terapia farmacologică nu mai este suficientă, ne-a precizat dr. Viorel Tode, medic urolog, pe care îl puteți contacta la cabinetul medical de pe strada Mihai Viteazu, numărul 67 B sau la numărul de telefon 0241/630.939. „În funcție de vârsta și de starea de sănătate a pacienților, medicul va indica o intervenție chirurgicală”, a arătat specialistul. Indicația cea mai „elegantă”, după cum a afirmat medicul, este îndepărtarea prostatei bucată cu bucată, prin uretră, prin intermediul unei intervenții chirurgicale endoscopice. „Metoda este cunoscută sub denumirea de rezecție prostatică transuretrală. Odată cu îndepărtarea tumorii benigne, uretra este din nouă liberă și jetul de urină nu mai are niciun obstacol”, a declarat dr. Viorel Tode. Un alt procedeu chirurgical la care se poate apela este „operația deschisă de prostată”. Intervenția este ceva mai veche și este practicată în cazul prostatelor care au depășit 60 - 80 de grame și au dus la apariția calculilor vezicali, ce nu pot fi rezolvați endoscopic. „Operația de prostată deschisă nu trebuie să descurajeze sau să sperie. Este o soluție de rezolvare cu indicații precise. Prostatele care depășesc 60 de grame nu pot fi rezolvate decât prin această metodă, care are rezultate bune, supraviețuirea de zeci de ani constituind cea mai bună mărturie”, a afirmat specialistul. Măsuri de prevenție Pentru ca prostata să nu crească în volum se impune luarea unor măsuri de prevenție și apelarea la examinările de control. „De la început trebuie lămurit faptul că măsurile de prevenție împotriva măririi prostatei pot să nu aibă rezultatele scontate, întrucât de multe ori tumorile benigne (n.r. precum creșterea în volum a prostatei) nu sunt dependente de influențele exterioare. Este o afectare care apare odată cu înaintarea în vârstă a bărbatului”, a atras atenția dr. Tode. Dar pentru că este posibilă o legătură între greutatea corporală și boală, se recomandă menținerea unui stil de viață sănătos: evitarea consumului de alcool, mișcare în aer liber. De ajutor este și consultarea din timp a medicului. „Chiar dacă aveți sau nu tulburări, trebuie ca după 45 de ani să mergeți periodic la un specialist. Din nefericire, statisticile arată că numai 10 până la 20% dintre bărbați apelează la măsura preventivă a examinării periodice”, a mai spus medicul urolog.