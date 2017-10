În anotimpul rece, folosiţi creme emoliente pentru pielea copilului

În anotimpul rece, folosiți creme emoliente pentru pielea copilului

Ştire online publicată Luni, 26 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Temperaturile scăzute afectează pielea copilului nostru. Tocmai de aceea, el are nevoie de o îngrijire corespunzătoare. Sezonul de iarnă le face bine copiilor sănătoși, cu condiția să fie bine îmbrăcați și să li se protejeze pielea obrazului. Există zeci de creme la raioanele pentru copii și nu știți ce să alegeți. Cel mai bine ar fi să cereți sfatul unui medic pediatru. Dilema mamelor legată de îngrijirea pielii copilului în sezonul rece este dacă cei mici pot folosi crema de iarnă a celor mari. Luminița Cristurean, medic specialist dermatolog de la Clinica de Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța ne-a spus: „În principiu, nu se folosesc creme. Se administrează creme emoliente celor cu probleme atopice. Atopia este o manifestare de hipersensibilitate la alergeni (substanțe care provoacă reacțiile alergice). Atopicii au o predispoziție la apariția eczemelor”. Dermatologul nu recomandă administrarea de creme hidratante iarna, decât dacă micuțul are atopie. „Constanța este o zonă de umiditate mare, cu predispoziție la vânt, astfel copiii sunt expuși mai mult decât în alte zone”, ne-a declarat specialistul. De asemenea, medicul nu recomandă leacurile băbești: „ca dermatologi avem o reținere față de crema de gălbenele, aloe sau propolis. Este bine să se folosească creme fără parfumuri, emoliente, din farmacie, de bună calitate. Și atenție! Emoliente, nu hidratante”. Nu știm să existe tratamente eficiente 100%, însă cu siguranță simptomele se pot ameliora, până la dispariție, prin aplicarea unui tratament corespunzător. Simptome Primele simptome vizibile sunt pielea iritată, uscată, crăpată, roșie. Medicii spun că, până la șase luni, nu este bine folosești cremă pe obrajii bebelușilor, pentru că duce la sensibilizarea pielii. Mamele, fie după ureche, fie de la bătrâni, au învățat că pentru fața copilului este bună crema de gălbenele, care oferă un rezultat neașteptat de bun. Pielea delicată a copiilor are nevoie de creme ușoare, 100% naturale, care hrănesc și regenerează, protejează, revitalizează, dar nu irită. O cremă bună ar trebui să apere de influența factorilor nocivi externi - frig, umiditate și vânt. Trebuie să aibă un conținut redus de grăsime, să fie uleioasă, să fie puternic hidratată. La vârste fragede, protecția naturală nu este conturată definitiv, astfel că micuții noștri au o piele specială și trebuie tratată ca atare. Roxana-Marina GLĂVAN