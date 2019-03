Imunitatea la copii. Cum reacţionăm când cel mic face temperatură

Imunitatea la copii. Cum reacționăm când cel mic face temperatură





Potrivit dr. Amalia Stoenescu, medic pediatru, acest lucru se întâmplă din cauza rezistenței mici la infecții a copilului, o boală care afectează temporar capacitatea de auto-apărare a copiilor sau o boală genetică, ce stă la baza unor infecții recurente.



Mai mult decât atât, trebuie subliniat că există și micuți care nu reușesc să își dezvolte imunitatea împotriva unui anume grup de germeni. În acest caz, tratamentul substitutiv (cu factorul imunitar deficitar), atunci când poate fi identificat, este de ajutor în lupta împotriva infecțiilor.



Cum tratați infecțiile virale



De cele mai multe ori, virusul este contactat de la o persoană infectată și se acutizează boala în caz de hipotermie locală sau generalizată (în urma consumului de lichide sau alimente reci, expunerii la frig etc.). Oamenii trebuie să știe că frigul este un factor favorizant al apariției răcelii, iar cauza o constituie infecția cu virusuri. Astfel, temperaturile scăzute modifică activitatea sistemului imunitar, slăbește mecanismele de apărare ale organismului împotriva virusurilor, ceea ce reduce rezistența mucoasei căilor respiratorii superioare.



Medicul a spus că infecția virală are un debut acut, cu febră (într-o viroză mai agresivă, poate ajunge și până la 40°C). Perioada acută într-o infecție virală durează trei zile, perioadă în care această febră înaltă se menține, cedează greu și crește rapid din nou, copilul va fi somnolent, apatic și nu va dori nimic să mănânce. Abia în a patra zi, febra începe să cedeze în intensitate.



Părinții trebuie să știe că febra mare (39-40ºC) nu este un motiv de a chema ambulanța, iar deplasarea la medic se face într-un regim obișnuit. Dacă febra apare seara și depășește valorile de 38-38,5 grade, copilul este somnolent, are stare generală de rău, are convulsii, atunci este necesar să reduceți febra cu medicamente antipiretice și să mergeți la medic a doua zi. Motiv de îngrijorare și adresare urgentă la medic constituie și vârsta copilului. Dacă acesta este mai mic de trei luni, apelați ambulanța.



De reținut, însă, febra mare nu provoacă convulsii. Convulsiile febrile apar mai des la valori de peste 38,5°C și de regulă la copiii purtători de o anumită genă responsabilă pentru producerea convulsiilor febrile. Dacă cel mic a făcut în trecut convulsii febrile, trebuie să cunoașteți că nu este neapărat ca acestea să se repete ulterior, în cazul altor episoade de răceală.



Infecția virală se tratează simptomatic



Infecția virală se tratează mai degrabă simptomatic, adică se scade febra dacă este cazul, se curăță nasul, se tratează tusea. Important! Nu se scade febra la copil, într-o viroză, decât dacă aceasta îi cauzează copilului o stare generală pronunțată de rău, dacă depășește valorile de 38 - 38,5 grade, copilul este somnolent ori manifestă convulsii. De ce?



„Pentru că febra este un mecanism natural de apărare a organismului contra infecției virale (în caz de febră înaltă, în sânge, crește activitatea interferonului, un anticorp natural care distruge virusul). Preparatele antivirale ajută doar în primele ore de boală, doar în momentul în care virusul a intrat în organism, în perioada de incubare, care durează în majoritatea virozelor în jur de 1-7 zile, după care apar semnele de răceală. În momentul în care apar primele semne de răceală, se consideră că este deja prea târziu pentru a administra antivirale”, a explicat medicul.



