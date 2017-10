Importanţa depistării hepatitelor cronice virale

Importanța depistării hepatitelor cronice virale

Hepatitele virale sunt cea mai răspândită formă de boală din grupa amintită. Hepatitele cronice virale, în țara noastră, pot fi produse de virusuri hepatitice B, C și B + D. Termenul de hepatită semnifică inflamația ficatului, iar hepatita cronică înseamnă persistența procesului inflamator timp de cel puțin șase luni. Importanța depistării hepatitelor cronice rezultă din prevalența ridicată, din vârsta la care apar, dar mai ales din consecințele grave și ireversibile: ciroza hepatică și hepatocarcinomul sau cancerul hepatic.Hepatita are numeroase căi de răspândireNoțiunea de hepatită cronică a devenit un sindrom cuprinzând o serie de entități cu etiologii diferite și cu posibilități terapeutice specifice. Astfel, există hepatitele cronice virale, hepatitele cronice autoimune, hepatitele cronice medicamentoase, sau mai rar, alte hepatite cronice asociate unor boli ereditare precum boala Wilson, sau deficite enzimatice. Medicul care consultă un pacient trebuie să stabilească dacă acesta are sau nu o suferință hepatică, dacă aceasta este o hepatită, dacă hepatita este cronică, ce etiologie are, cât este de gravă, în ce stadiu se găsește și ce indicații terapeutice are. În rândul hepatitelor cronice, hepatitele virale sunt cele mai răspândite.„Căile de transmitere sunt numeroase și au permis răspândirea virusurilor hepatitice prin: transfuzii, intervenții chirurgicale, intervenții stomatologice sângerânde, injecții la persoane consumatoare de droguri, contacte sexuale neprotejate, folosirea în comun cu persoane infectate a unor obiecte de uz personal - forfecuțe sau lame de ras, dar și prin apartenența la profesii în care indivizii pot veni în contact cu sângele uman precum chirurgii sau personalul de laborator. Este de asemenea, cunoscută și transmiterea de la mama infectată la făt" , explică dr. Eugen Dumitru, medic primar Gastroenterologie, medicină internă în cadrul centrului medical GASTROMOND din Constanța.Bolnavii sunt asimptomaticiPacienții care suferă de hepatită nu prezintă simptome de boală. Consultul de specialitate se impune însă dacă apar anumite modificări ale stării de sănătate. „Majoritatea pacienților cu hepatite cronice virale sunt asimptomatici. Atunci când sunt prezente, simptomele sunt nespecifice: astenie, fatigabilitate, disconfort sau jenă dureroasă în regiunea ficatului. La unii pacienți pot fi prezente greața, scăderea apetitului, scăderea în greutate, durerile articulare. Testele biochimice de laborator se caracterizează prin valori fluctuante ale transaminazelor și ale enzimelor de colestază. Explorările virusologice permit detectarea anticorpilor pentru virusul C și D și a antigenului specific pentru virusul B și de asemenea, determinarea încărcăturii virale. Progresele înregistrate în ultimii ani în domeniul gastroenterologiei, au impus o reconsiderare a conduitei terapeutice a hepatitelor cronice, astfel încât pacienții pot beneficia astăzi de tratamente performante, scopul fiind supresia permanentă sau eliminarea virusului și prevenirea apariției cirozei hepatice sau a cancerului hepatic, completează dr. Eugen Dumitru.